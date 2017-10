Kevin Spacey bevallotta, hogy meleg

Egy interjúban azt állította Anthony Rapp színész, hogy még gyerek volt, amikor Kevin Spacey amerikai színész egy házibuliban szexuálisan zaklatta őt. Ezután Kevin Spacey bejelentette: meleg, és egyben elnézést kért Rapptől.

Először beszélt homoszexualitásáról Kevin Spacey Oscar-díjas amerikai színész. Azt mondta, hogy akik hozzá közel állnak, tudják, hogy biszexuális, vagyis férfiakkal és nőkkel is volt kapcsolata. Az 58 éves színész vasárnap a Twitteren bejelentette: úgy döntött, ezentúl meleg férfiként éli az életét.

Spacey azután szólalt meg, hogy egy színésztársa, Anthony Rapp egy interjúban azt állította, hogy Spacey szexuálisan zaklatta őt 1986-ban. Az egyik amerikai hírportálnak Rapp úgy nyilatkozott, hogy akkor 14 éves volt, és együtt játszott a Broadway-n Spacey-vel. A lakásán tartott házibulit Spacey, ahová Rapp is elment.

A parti véget ért, a vendégek elmentek, és akkor a 26 éves Spacey, aki ittas volt, lefektette a fiút egy ágyra, és ráfeküdt. Rapp ki tudott szabadulni a színész szorításából, és el tudott menekülni a lakásból.

A most 46 éves Rapp, aki jelenleg a Star Trek: Discovery című televíziós sorozatban játszik, azt mondta, hogy a szexuális zaklatással és erőszakkal vádolt Harvey Weinstein ügye miatt döntött úgy, hogy ő is nyilvánosságra hozza a saját történetét.

A kétszeres Oscar-díjas Kevin Spacey a Twitteren azt írta: nem emlékszik a Rapp által elmondottakra, de ha valóban úgy történt minden, ahogyan állítja, akkor őszintén bocsánatot kér az elfogadhatatlan, részeg viselkedése miatt, és bocsánatot kér tőle azokért az érzésekért is, amelyekkel meg kellett küzdenie az elmúlt években.