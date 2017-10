Le akarta fizetni áldozatát Weinstein, hogy ne beszéljen az erőszakról

Még mindig nincs vége a Weinstein-ügynek. Újabb és újabb titkok derülnek ki a producerről. Történetesen most az, hogy a filmmogul egymillió dollárt akart adni az egyik színésznőnek, hogy ne mondja el, mit tett vele.

A producert többen is szexuális zaklatással vádolták, néhányan közülük konkrétan arról beszéltek, hogy Weinstein erőszakot is elkövetett. Többek között Rose McGowan is ezt állította.

A 44 éves színésznő azt nyilatkozta, hogy a filmmogul közeli munkatársa egymillió dollárt ajánlott fel neki hogy nem mondja el, mit tett vele. A színésznő először arra gondolt, hogy megmondja Weinsteinnek: hatmillióért hallgat. De aztán rájött: nem tudná eltenni sem az egymilliót, sem a hatmilliót.

Bár Weinsein 1987-ben támadta meg a színésznőt, csak most tett ajánlatot neki , néhány nappal a botrány kirobbanása előtt.