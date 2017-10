Kevin Spacey bátyja borzalmas családi titkokat árult el

Kevin Spacey hétfőn jelentette be, hogy mostantól a meleg férfiak életét éli, miután színésztársa, Anthony Rapp azt nyilatkozta, hogy egy házibuliban szexuálisan zaklatta őt Spacey. Rapp akkor még csak 14 éves volt. Kevin Spacey most bocsánatot is kért Anthony Rapptól. Most Kevin Spacey bátyja nyilatkozott arról, hogy mennyire borzalmas gyerekkoruk volt.

A színész testvére, Randall interjút adott a DailyMail-nek, amelyben súlyos családi titkokat árult el.

Azt mondta, hogy apjuk limuzinsofőr volt, és Rod Stewart imitátorként is dolgozott. Éveken át erőszakolta Randallt, aki folyamatosan próbálta védeni öccsét, a kis Kevint, nehogy őt is megerőszakolja az apjuk. Randall azt is állítja azt interjúban, hogy az egészről édesanyjuk is tudott.

Randall azt is elmondta az újságnak, hogy apjuk egy amerikai náci párthoz is csatlakozott, sőt, a Hitler iránti tisztelete miatt úgy is borotválta a bajszát.

Kevin Spacey bátyja bevallotta, hogy se neki, se Kevinnek soha nem sikerült normális, egészséges emberi kapcsolatot kialakítania senkivel a gyerekkorukban átélt borzalmak miatt. Randall azt is elmondta, hogy bár ő nem meleg, soha nem mert gyereket vállalni, mert attól tartott, apja génjei öröklődhetnek.