Dustin Hoffmant is szexuális zaklatással vádolják

Tovább dagad a hollywoodi szexuális zaklatási botrány, egy írónő Dustin Hofmannt vádolta meg szexuális zaklatással, támadással.

Anna Graham Hunter írónő a The Hollywood Reporter című filmes szaklapban azt állította, hogy az 1980-as években Dustin Hoffman fogdosta őt Az ügynök halála című tévéfilm forgatásakor.

Szexről beszélt nekem és előttem

– mondta.

Az Oscar-díjas színész szerdán közleményt adott ki:

Bocsánatot kérek mindenért, amit elkövethettem, és ami kényelmetlen helyzetbe hozhatta őt.

A Beverly Hills-i rendőrség kedden bejelentette, hogy vizsgálatot indít a Harvey Weinstein és James Toback ellen szexuális erőszak vádjával érkezett számos feljelentés ügyében.

A The New York Times és a The New Yorker október eleji tényfeltáró riportjai nyomán az elmúlt hetekben nők tucatjai, köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow, valamint európai színésznők is arról számoltak be a nyilvánosság előtt, hogy Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta őket, több nő nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert.

New York állam és New York rendőrsége, valamint a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a felmerült vádak alapján.

James Toback forgatókönyvíró-rendezőt több mint 200 nő vádolta meg szexuális zaklatással a Weinstein-ügy nyomán amerikai sajtóértesülések szerint.