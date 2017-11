Halálos iramban: Statham és Johnson duettje féltékenységet gerjeszt

Rendszeresek a viták a Halálos iremban stábjában. Előbb egy színésznő fenyegetett azzal, hogy kiszáll, most Dwayne Johnsonra sértődött meg egy kollégája.

Hollywoodi források szerint rendszeresek a balhék a Halálos iramban-filmek körül. Még a forró nyárban jött a hír: Michelle Rodriguez azt rebesgeti, hogy kiszáll a siker sorozatból, ha a női karakterek nem kapnak nagyobb figyelmet és tiszteletet. Azóta a a mozi-filmek.hu beszámolója szerint már lehiggadt.

Most Tyrese Gibson háborodott fel azon, hogy készül egy Halálos iramban spin-off - Hobbs and Shaw címmel -, amely miatt késni fog a Halálos iramban hivatalos, kilencedik része. A Hobbs and Shaw Dwayne Johnson és Jason Statham filmbéli kapcsolatára épül és várhatóan jövő év elején kezdenék el forgatni, hogy kész legyen a premierre a 2019-ben tervezett premierre.

Tyrese Gibson ezt a "közjátékot" Dwayne Johnson "önzőségének" tulajdonítja, és kijelentette: ha kollégája a következő, hivatalos Halálos iramban filmben is szerepelni fog, akkor ő kiszáll. Felháborodottságát egy Instagram posztban is kifejezte, amelyben bohócnak nevezte Johnsont, ócsárolta, sőt, még arra is célzott, hogy csak gyógyszereknek köszönheti az izmos testét. Dwayne Johnson még nem reagált a cirkuszra.