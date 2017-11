A Zoolander 2. sztárja szinte teljesen kopasz lett

Alexander Skarsgård meghökkentő séróval tolja. Egyelőre nincs magyarázat.

A Zoolander 2 sztárját olyan projektekben is láthata a publikum, mint például a Lady Gaga Paparazzi című zeneszámához készült videoklipjében. A 2009-es Metropia című animációs filmben ő adta Stefan hangját.

A szintén 2009-es A nagy vega sarktúra (Beyond the Pole) című filmben Terje, a meleg norvég szerepét alakította.2010-ben testvérével, Gustaffal együtt játszott főszerepet a Puss című filmben.

2011-ben két filmben is szerepelt: a Melankólia (Melancholia) című apokaliptikus film Lars von Trier rendezésében, és Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg és Kiefer Sutherland főszereplésével a 2011-es cannes-i fesztiválon debütált Szalmakutyák (Straw Dogs) című filmben.

2012-ben szerepelt a Battleship című filmben Taylor Kitsch és Rihanna mellett.

2016-ban ő volt Tarzan a Tarzan legendája című filmben

A svéd származású színész legutóbb Nicole Kidman oldalán okozott nagy megdöbbenést a világnak, mikor is kolléganője az Emmy-díjátadón a nagy öröm hevében férje szeme láttára szájon csókolta Alexander Skarsgardot.

Most újabb sokkot okozott rajongóinak a Zoolander 2. sztárja. A Volez Voquez Voyagez x Louis Vuitton eseményen szinte kopaszon, némi fejét körbefogó hajpamaccsal jelent meg.

A sajátos döntét az magyarázhaja, hogy a jóképű svéd éppen a The Hummingbird Project névre hallgató filmben forgat. A sztori szerint Anton Zaleskit alakítja, aki testvérével, Vincenttel (Jesse Eisenberg) nagy összegeket kockáztat a magasfrekvenciájú kereskedelemben, ahol a nyereség egy nanoszekundum alatt beköszönthet.

A srácok még több profitra vágynak, így azon ügyködnek, hogy egy üvegszálas kábelrendszert építsenek Kansas és New Jersey között.