Ma ünnepli 60. születésnapját Dolph Lundgren, az acélkemény svéd mozihős.

Dolph Lundgren 1957. november 3-án született Hans Lundgren néven. Anyja Sigrid Brigitta nyelvtanár, apja pedig Karl Johan Hugo Lundgren mérnök és közgazdász. Két nővére van és egy bátyja. A kis Hans/Dolph Stockholmban élt 13 éves koráig azután a nagyszüleihez költözött.

Apjával való kapcsolatát sráckorától állandó feszültség jellemezte, ami egyben motiváció volt számára: bizonyítani akarta, hogy az apja irányából érkező kritikai ézrevételek ellenére mire is képes. Lundgren ugyanakkor későbbi interjúiban mindig hangsúlyozta: bár apja sokszor csak "kis vesztesként" emlegette, Dolph mégis nagyon szerette szülőatyját. Dolph 7 évesen dzsúdózni kezdett, 10 évesen a súlyemelést is felvette a repertoárra. Aztán kiderült, hogy a papa "kis vesztesének" kiemelkedő tehetsége van a bokszhoz és a karatéhoz is.

Később a Svéd Kyokushin Karate csapatnak lett kapitánya. Már zöldövesként félelmetes kihívóként emlegették. Mindemellett komoly képességeket mutatott a dobok mellett is: el is töprengett rajta, hogy az lenne a legokosabb, ha rock sztár lenne.Végül mégis vegyészmérnöki karon folytatott egyetemi tanulmányokat a Sydney-i egyetemen, majd a nagy nemzetközi tekintélynek örvendő Massachusetts Institute of Technology-n.Lundgren amúgy hat nyelven beszél: svédül, angolul, franciául, spanyolul, japánul és németül.

Sportsikereinek, egyben kreatív személyiségének köszönhetően került aztán a mozi ipar közepébe. Persze a fizikuma is sokat számított .Roger Moore mondta egyszer: Dolph nagyobb, mint Dánia".

Lundgren 1985-ben debütált színészként a James Bond - A View to a Kill c. filmjében, amelyben keményfiú alakított. A filmes áttörést azonban az ugyancsak 1985-ben forgatott Sylvester Stallone film, a Rocky IV. Ivan Dragojának megformálása hozta el számára.

Érdemes megemlíteni:Lundgren saját koncepcióval állt elő a figurája kapcsán. Úgy vélte, az lesz a legjobb, ha egy sztoikus, keveset mozgó bokszolót játszik, akinek inkább a jelenléte a fenyegető. Elképzelését arra a tényre építette, Rocky korábbi ellenfelei - Apollo Creed és Clubber Lang - mind nagyszájúak és túlmozgásos fazonok voltak. Stallone-nak annyira megtetszett az ötlet, hogy végül mindössze négysornyi szöveget írt Lundgrennek a filmben.

1988-ban megkapta a Vörös skorpió című film főszerepét. 1989-ben pedig A büntető című filmben Frank Castle szerepét. 1991-ben Lundgere osztották Chris Kenner rendőrnyomozó szerepét A leszámolás Kis-Tokióban című filmben, amelyben olyan nagy színészekkel játszott együtt, mint Tia Carrere és Brandon Lee. 1992-ben a Tökéletes Katonában Jean-Claude Van Damme mellett játszott.

Dolph Lundgren mai napig tucatnyi további filmben szerepelt. A közelmúlt egyik nagy dobásában is, a Sylvester Stallone jegyezte a The Expendables- A Feláldozhatók című mozidarabban. Stallone rendezésében olyan legendáknak volt a partnere, mint Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis

Dolph Lundgren 1994-ben vette feleségül Anette Qviberg svéd divat stylist és ékszertervezőnőt Stockholmban, akivel először 1990-ben találkozott. Két lányuk született: Ida Sigrid (1996), és Greta Eveline (2002)

2010-ben egyik műsorvezetője volt a svéd Melodifestivalen-nek, amely egy nagyszabású zenei show-műsor Svédországban. Keretei között választják az eurovíziós dalfesztivál svéd képviselőjét.

Dolph Lundgren egébként élete legnehezebb pillanatát is a számára sikert és ismertséget hozó Rocky IV-hez köti. Korábbi nterjúban fejtette ki, hogy mennyire megöbbentette a film bemuatóját követő ünneplés. Úgy fogalmazott: Egyáltalán nem voltam rá felkészülve, soha nem akartam színész lenni. Ha nem lettem volna olyan erős a karatének és a neveltetésemnek köszönhetően, sokakhoz hasonlóan én is eltűntem volna a süllyesztőben. Azt szoktam tanácsolni az embereknek, hogy álljanak készen, mert a bukás is nehéz, de a siker sokkal rosszabb tud lenni"

- mondta.