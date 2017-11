Elégett az első rajzfilm

Az Apostol című argentin filmet 1917. november 9-én mutatták be, de csak rövid ideig láthatták a nézők: minden ismert kópia elégett 1926-ban.

Száz évvel ezelőtt, 1917. november 9-én volt a premierje Argentínában a Quirino Cristiani rendezte Az Apostol (El Apóstol) című filmnek. A 70 perces alkotás azzal írta be magát a filmtörténetbe, hogy ez volt az első egészestés animációs film. Elkészítéséhez 58 ezer képet (másodpercenként 14-et) mozgattak meg az animátorok.

A képeket nem rajzolták, hanem papírból kivágott sík elemeket mozgattak, és fotóztak le fázisonként. Ezt az eljárást, azaz az úgynevezett papírkivágásos stop motiont használták a South Parkban (legalábbis eleinte, majd a papírkivágást felülírta a digitális animáció), illetve ugyancsak e technikával készítette Terry Gilliam a Monty Python tévésorozat animációs betéteit is.

Cristiani és a film írója, Alfonso de Laferrere filmjüket politikai szatírának szánták. A történet szerint a frissen megválasztott radikális párti argentin Hipólito Yrigoyen elnök – eleget téve választási ígéreteinek – megtisztítaná Buenos Airest az erkölcstelenségtől és korrupciótól, ehhez pedig „felsőbb erőket" hív segítségül, és Jupiter villámaival borítja lángokba a várost. A tűzzel tisztítás túl jól sikerül, és a bűnnel együtt az értékek is elégnek.

Legalábbis ez a történetváz olvasható ki a korabeli kritikákból és beszámolókból, maga a film ugyanis elveszett. Ráadásul merőben emlékeztetve a film történetére: az ismert kópiák elégtek, amikor a producer Federico Valle stúdiója 1926-ban lángra kapott. Így aztán az utókor számára fennmaradt első egészestés animáció az épp 1926-ban bemutatott német Ahmed herceg kalandjai (Die Abenteuer des Prinzen Achmed; rendezte: Lotte Reiniger) című sziluettfilm.

Quirino Cristiani nevéhez egyébként nem csupán az első egészestés animáció megalkotása fűződik, de ő rendezte az első hangos, egészestés animációs filmet is. Az 1931-ben bemutatott, szintén Yrigoyen elnök „kalandjaira" felfűzött Peludópolis hat évvel előzte meg Walt Disney Hófehérkéjét – ami az első egészestés amerikai animáció volt, s a Technicolor technikának köszönhetően valóban az első színes alkotás ebben a kategóriában.

A Disney-mozik térhódítása Cristiani munkásságának sem tett jót, lassacskán elvesztette az argentin közönséget is, így saját stúdióját fokozatosan átalakította a külföldi filmeket kiszolgáló szinkron- és feliratkészítő műhelyévé. Ez sem bizonyult tűzbiztosnak: 1957-ben és 1961-ben is kigyulladt, elpusztítva ezzel Cristiani addigi munkáinak zömét, beleértve a Peludópolist is.

Az 1984-ben meghalt rendező életéről és munkásságáról 2007-ben Gabrieli Zucchelli olasz animátor (A galaxis őrzői, Frankenweenie) készített dokumentumfilmet a Quirino Cristiani: The Mystery of the First Animated Movies címmel. A film rávilágít Cristiani úttörő szerepére az animációs iparban (távol Hollywoodtól és az avantgard Európától), a forgatás idején pedig előkerült a rendező két, addig szintén elveszettnek hitt rövidfilmje is.