Közel egy hónappal ezelőtt összeállítást készítettünk arról, hogy 1968 és 2000 között melyik volt az a tíz film, amelyet a filmművészet mint értékes alkotást tart számon, de van benne explicit szex is. Magyarul: pornójelenetek. Most a 2000 után készült filmeket nézzük meg, itt is a tíz legérdekesebbet.

1. Intimitás

Egy remekműről van szó. Patrice Chéreau rendezte, a nemrégen meghalt színházrendező, aki a huszadik század talán legjobb bayreuth-i Ringjét is rendezte. De filmrendezőként is az egyik legjelentősebb volt. A Margó királynő Isabelle Adjanival a címszerepben világsiker volt, az Intimitás pedig a berlini fesztiválon Arany Medve-díjat kapott. A filmben két nagy brit színész szexjelenete látszik, egyszer Kerry Fox (ő legjobb színésznő-díjat is kapott Berlinben) a szájába veszi Mark Rylance péniszét. Mark Rylance tizenöt évvel az Intimitás után, 2016-ban Oscar-díjat kapott Steven Spielberg Kémek hídja című filmben nyújtott alakításáért.

2. A pornográf

Francia művészfilm, a főszereplő, Jean Pierre Léaud a francia újhullám szimbóluma, ő a fiú Truffaut Négyszáz csapásában (1959-ben), ő nézi kétségbeesetten és reménytelenül a tengert a film utolsó pillanatában. Itt egy pornófilmet forgató rendezőt játszik, és mutatnak is ilyen jeleneteket.

3. Ken Park

Larry Clark amerikai rendező filmje lázadó és nehéz életű kamaszokról, sok pornográf jelenettel.

4. The Brown Bunny

Francia-amerikai művészfilm, Cannes-ban is sikeres volt. A film végén az Oscar-díjra jelölt Chloe Sevigny a szájába veszi Vincent Gallo péniszét, a férfi színész a végén el is élvez. Egy idő után Chloe Sevigny azt kezdte mondogatni az újságoknak, hogy Gallo egy protézist használt, bár volt, aki ebben kételkedett.

5. 9 álom

Angol film, több szkeccsből áll, és az egyik jelenetben két színész szexjelenetét a pornográf filmekben látott részletességgel mutatja John Cameron Mitchell rendező. A férfi szereplő (amatőr színész egyébként) elélvezése is látható, úgymond premier planban.

