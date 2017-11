A Weinstein-üggyel viccelődtek a Saturday Night Live-ban

Az 1975 óta hetente jelentkező kabaréműsorban, a Saturday Night Live-ban előadott stand upjában Larry David, a kilenc évadot megért Senfield című vígjátéksorozat kitalálója sokakat felháborított azzal, hogy felemlegette a szexuális zaklatással vádolt producerek zsidó származását és a koncentrációs táborokkal is viccelni próbált.

Larry David volt a Saturday Night Live műsorának vendége, és stand up fellépésében szóba hozta a holokausztot, amivel sokak szemében érzéketlennek tűnt. „Mindig is nagy rajongója voltam a női nemnek. Többször megpróbáltam elképzelni, hogy ha annak idején Lengyelországban éltem volna, amikor Hitler elfoglalta, és én is koncentrációs táborba kerülök, akkor ott bepróbálkoztam volna-e a csinos nőknél. Arra jutottam, hogy igen. Bár attól tartok, hogy egy koncentrációs táborban nincsenek jól bevált csajozós dumák." Alighogy ez a pár mondat elhangzott, rögtön megindult a Twitteren a tiltakozások áradata: egyesek szerint ez a humor nem volt valami ütős, de voltak olyanok is, akik keményebb kritikával illették Larry David szavait.

Ha már a témánál volt, olyan dolgot is kimondott, ami eddig a nyilvánosságban nem hangzott el. Szóba hozta, hogy azok a producerek, akiket azzal vádolnak mostanában, hogy szexuális ragadozóként viselkedtek, többségében zsidók. „Nem mind, de sokan zsidók. Nem esik jól, amikor zsidók nevét ilyen témában látom az újságok címlapján. Sokkal jobb érzés azt olvasni, hogy Einstein megalkotta a relativitáselméletet, hogy Salk megtalálta a gyermekbénulás ellenszerét, minthogy Weinstein elővette a... Én egész életemben próbáltam pozitív példája lenni a zsidóságnak. Hogyha valaki meglát, akkor az azt mondja, na nézd csak, ott megy egy rendes zsidó."

A Weinstein-téma egyébként megjelent a Saturday Night Live egy másik jelentében is, de ott egyértelmű, elítélő módon.