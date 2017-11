Ridley Scott lett Kevin Spacey legújabb áldozata

A színész szexbotránya miatt a Sony tulajdonában lévő TriStar Pictures visszavonta A világ összes pénze című film nevezését az AFI fesztiválról.

Az Amerikai Filmintézet november 9-én induló fesztiválján lett volna Ridley Scott új rendezésének világpremierje, de a stúdió döntése szerint így csak december 22-én kerül moziforgalmazásba.

A világ összes pénze megtörtént esetet feldolgozó krimi, ami J. Paul Getty olajmágnás unokája elrablásának történetét dolgozza fel. Kevin Spacey alakítja a fukar milliárdos Gettyt, mellette Michelle Williams játssza az eltűnt kamasz édesanyját, míg Mark Wahlberg Getty tanácsadójának szerepében tűnik fel.

A rendező és a filmet szponzoráló Imperative Entertainment képviselői már korábban egyeztettek arról, hogy hogyan vállaljanak szolidaritást Spacey lehetséges áldozataival az AFI Festen. Eredetileg úgy tervezték, hogy a film díszbemutatóján a stáb nem vonul végig a vörös szőnyegen. De a TriStar tegnapi értekezletén drasztikusabb döntés született.

„A világ összes pénze kiváló alkotás és méltán megérdemelné a szereplést az AFI Festen. De a film egyik szereplőjét illető vádak miatt, és hogy kifejezzük együttérzésünket az érintettekkel, úgy érezzük, a jelenlegi nehéz időkben nem lenne méltó ünnepelni egy gálán, ezért a filmet visszavonjuk a fesztiválszerepléstől. Ugyanakkor a film nem egyetlen ember munkája.

Több mint 800 másik színész, írók, művészek, díszletezők és más stábtagok szakadatlan és lelkes munkájának eredménye. Van, aki évekig dolgozott ezen a filmen, beleértve a rendezőjét is. Ezért az is méltatlan lenne, ha őket is megbüntetnénk egyetlen mellékszereplő bűneiért." – áll a TriStar Pictures közleményében.

Egyébként az AFI-t sem kerülte el a szexbotrány. November 3-án Ilana Bar-Din Giannini, A hazudj, ha tudsz című sorozat egyik forgatókönyvírója a The Hollywood Reporter hasábjain jelentette be, hogy a nyolcvanas években az Amerikai Filmintézetben folytatott tanulmányai idején az AFI egyik oktatója szexuálisan zaklatta. Az ügynek magyar vonatkozása is van, mivel az érintett AFI-mentor nem más, mint az 1918-19-es eseményeket nem épp a pártideológia szerint ábrázoló 1969-es Agitátorok című film rendezője: Magyar Dezső.

Giannini állítja, még a zaklatás idején jelezte az AFI illetékeseinek, hogy készülő dokumentumfilmjéhez akkor kapott volna szakmai támogatást, ha lefekszik Magyarral. Ráadásul nem is akart botrányt, csupán egy másik mentort kért. Helyette – állítja – elzavarták az intézményből.