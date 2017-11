Már két nő vádolja nemi erőszakkal a sztárt

Ed Westwicket éppen két napja jelentették fel nemi erőszakért, ami miatt a rendőrség is vizsgálatot indított. Most egy másik színésznő is azt mondta: Westwick megerőszakolta.

Kedden Kristina Cohen azt állította, hogy Ed Westwick megerőszakolta. A színész, aki legutóbb például a Milliárdos váltságdíj című amerikai filmben szerepelt, de sorozatszínészként is híres, egy internetes bejegyzésben tagadta a vádat, sőt, azt sem ismerte el, hogy valaha találkozott volna a nővel.

Most egy másik lány, egykori színésznő vádolta meg nemi erőszakkal a színészt. Aurélie Wynn azt mondta, hogy még 2014. nyarán erőszakolta meg Westwick. A történetét a Facebook oldalán írta meg. Állítása szerint hiába mondott nemet, a férfi lenyomta arccal lefelé, és ráfeküdt. A súlya alatt a nő teljesen kiszolgáltatott volt. Wynn állítása szerint az egyrészes fürdőruhát letépte róla a színész.

A színésznő az akkori barátjának elmondta, hogy megerőszakolta Westwick, de a férfi őt hibáztatta az erőszakért, és elhagyta. Ezután Wynn a barátainak is elmesélte, mi történt vele. Ők azt tanácsolták, ne szóljon senkinek, mert ha ez kiderül, akkor több sérelem is érheti. Egyrészt az, hogy megbélyegzik, hogy ő is „olyan" lány, másrészt pedig azzal is megvádolhatják, hogy csupán 15 perc hírnevet szeretne szerezni a sztorival, amelyet egyébként senki sem hinne el.