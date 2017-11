Amerikai MMA-harcos, Sage Northcutt játszhatja Ivan Drago fiát a Creed 2-ben, amelyett Sylvester Stallone írt és egyben rendez is.

A Creed 2-nek Sylvester Stallone lesz a producere, rendezője és írója. Valamint a vásznon is újra látható lesz Rocky Balboaként, aki a néhai Apollo fiát, Adonist (Michael B. Jordan) edzi a megmérettetésre.

Stallone már azt is elárulta: a Rocky IV. szovjet óriása, Ivan Drago is visszatér a készülő bokszfilmben, vagyis a figura alakítója, Dolph Lundgren is ott lesz a szereplők között.

Ugyanakkor Ivan Drago fiára is szükség lesz a sztori bonyolítása közben. Már keresik is az ifjabb Dragora a legtökéletesebb személyt. Sőt, van önként jelentkező is, aki szívesen bújna a karakter bőrébe. Az amerikai MMA-harcos, Sage Northcutt hivatalos nyilatkozatot is tett szándékáról:

Jelentkeztem a készülő Creed 2 filmbe, Csináltam egy kis felvételt, remélem, hogy sikerrel járok. Elég nagy királyság lenne Ivan Drago fiának lenni a filmben? Vicces lenne, az tuti. Sylvester Stallone jó fej palinak tűnik, Dolph Lundgren szintén csodás. Szerintem hasonlítunk is Mr. Lundgrennel.

A stáb részéről még nem reagáltak az ajánlkozásra.