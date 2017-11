Újabb Star Wars-trilógiát jelentettek be

Újabb Star Wars-trilógia készül, amely nem fog közvetlenül kapcsolódni a jelenleg futó szériához.

Az új trilógia felelőse a karácsony előtt mozikba kerülő epizód, a Star Wars: Az utolsó jedik rendezője, a 43 éves Rian Johnson lesz, aki maga írja és rendezi a következő trilógia első részét - jelentette be csütörtökön a Csillagok Háborúja-sorozat jogait birtokló Disney stúdió.

Johnson a stúdió közleménye szerint a Star Wars világának egy soha nem érintett szegletének szereplőit mutatja majd be. Az új trilógia bemutatójának időpontját egyelőre nem jelentették be.

Bob Iger, a Disney elnök-vezérigazgatója a cég negyedéves eredményeiről tartott tájékoztatón azt is elmondta, hogy élőszereplős filmsorozat is készül a Csillagok Háborúja-univerzum alapján, amely a stúdió 2019-ben induló internetes műsorszolgáltatásának kínálatában lesz elérhető. A szolgáltatásról Iger azt is elárulta, hogy a havi előfizetés "jelentősen kevesebb" lesz, mint a legnagyobb konkurens, a Netflix 10 dolláros havidíja.