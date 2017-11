A Jurassic Park és A cápa kereszteződéséből születik új film

A Warner Bros. közzétette az első hivatalos szinopszist a The Meg-hez - írta a filmtrailer.hu. A sztori vázlatából kiderül, hogy Jason Statham egy ősi cápával, egy Megalodonnal harcol.

A The Meg jó ideje fejlesztés alatt van. Korábban több rendező is szóba jött a film kapcsán, most éppen Jon Turteltaub tűnik a befutónak. A The Meg eredetileg 2018. március 2-án került volna a mozikba, a stúdió azonban augusztus 10-re tette át a bemutatót. Jelen helyzetben elképzelhető, hogy pár hónapon belül akár előzetes is készülhet a filmhez. Jason Statham korábban azt mondta: Spielberg A cápájának és a Jurassic Parknak egyfajta ötvözete lesz.

A Warner Bros. által közzétett szinopszis szerint az alapkonfliktus lényege, hogy egy nemzetközi vízalatti megfigyelő program mélytengeri merülőegységét megtámadja egy hatalmas, rég kihaltnak hitt lény.

A vízalatti fenevad csapását követően a merülőegység bedöglik, a csapdába került legénységével együtt tehetetlenül fekszik a óceán legmélyebb árkában. A felszíni illetékesek ekkor - versenyt futva az idővel - felkérnek egy mélytengeri mentésre specializálódott búvárt, a Statham által alakított Taylort, hogy mentse ki a csapatot az időközben beazonosított óriás elől. Ami nem más, mint egy történelem előtti időkből származó, 23 méteres Megalodon. Bonyolítja a dolgot, hogy Taylor néhány évvel ezelőtt már összefutott a lénnyel, és most újra szembe kell néznie legnagyobb félelmével.