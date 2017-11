Kijött Steven Spielberg és Tom Hanks új filmjének előzetese

Szinte kottázható a ritmus - utal rá az sg.hu -, ahogy Steven Spielberg készíti felváltva a komolyabb filmeket, a családi illetve a fantasys és sci-fi mozidarabokat.

A kémek hídja után nem csak a Ready Player One-t rendezte meg, hanem a The Postot is, amihez most érkezett meg a decemberi bemutatót megelőző trailer.

Az 1971-ben játszódó, a szabad sajtóról szóló történet forgatókönyvét a műfajban debütáns Liz Hannah írta. Ami Tom Hanks és Steven Spielberg együttműködését illeti: ez az ötödik közös munkájuk.

Korábban a Ryan közlegény megmentésében, a Kapj el, ha tudszban, a Terminálban és a Kémek hídjában kooperáltak.

A The Post-ban fontos karaktert alakító Meryl Streep még nem szerepelt Spielberg-filmben, ellenben az AI-ben szinkronhang volt.