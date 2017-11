Nicole Kidmant Mexikóban díjazták

Nicole Kidman ausztrál-amerikai színésznő a mexikói Los Cabos-i Nemzetközi Filmfesztiválon életműdíjat kapott pályafutása elismeréseként.

Nicole Kidman 1967. június 20.-án született Nicole Mary Kidman néven a Hawaii-szigeteken, Honoluluban. Apja Anthony Kidman, pszichológus, anyja Janelle Kidman, főnővér. Ausztráliában nevelkedett, és már tízéves kora óta drámatagozatos iskolába járt,így elég korán több kisebb szerepet vállalt.

Első jelentősebb szerepei között volt az 1983-ban készült BMX banditák című film is, melyet itthon is bemutattak.

1987-ben már az Ausztrál Filmakadémia Díját is elnyerte a Vietnam című TV sorozatban nyújtott alakításáért. Ezután döntötte el: a későbbiekben is a színészettel szeretne foglalkozni. Ausztráliában már ismert volt, de első nemzetközi sikerét a Halálos nyugalom (Dead Calm) című thrillerben érte el Sam Neill oldalán.

Az 1990-es Mint a villám forgatásán ismerkedett meg Tom Cruise-zal, akivel még abban az évben házasságot kötöttek. Színészi karrierjében újabb áttörést jelentett a '95-ben készült Majd megdöglik érte című film, amellyel abban az évben a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-ot is kiérdemelte.

1999-ben ismét a kamerák elé állt férjével Stanley Kubrick erotikus thrillerében, a Tágra zárt szemekben, melyben gazdag, problémákkal teli New York-i pszichológus házaspárt alakítottak Tom Cruise-zal.

Mindeközben a színészpár a házassága is válságba került. Végül 2001-ben váltak el. Házasságuk alatt két gyereket fogadtak örökbe, Isabella Jane-t 1993-ban, Connor Antony-t 1995-ben.

Válásuk után Nicole-t jelentős szakmai sikerek érték. 2001-ben szerepelt Alejandro Amenábar Más világ című thrillerében. Majd Baz Luhrmann Moulin Rouge című musicalében, melyet a műfaj feltámasztójaként emlegettek. Satine szerepéért Golden Globe-bal jutalmazták, és Oscar-ra is jelölték, azonban ez utóbbit még nem kapta meg.

Egy évvel később 2003-ban, azonban az Órákban nyújtott alakításáért elnyerte az Oscart.

2003-ban többek között szerepelt a Hideghegy című amerikai polgárháborús drámában, majd a Stepfordi feleségek című remake-ben, valamint később Sydney Pollack A tolmács című politikai thrillerében is. Ugyanabban az évben látható volt a Földre szállt boszorkány romantikus filmben. 2007-ben játszott az Invázió sci-fiben, és Az aranyiránytű fantasztikus kalandfilmben, amiben a gonosz Marissa Coulter bőrébe bújt. 2008-ban Hugh Jackman partnereként az Ausztrália c. drámai kalandfilm főszerepében játszott.

Egy évvel később a 4 Oscar-dijra jelölt Kilenc című. musicalben alakította Claudia Jennsent.

Nicole Kidman 2006-ban másodszor is férhez ment, új párja Keith Urban countryzenész lett.

2008. júliúsában született meg férjével közösen vállalt gyermekük, aki a Sunday Rose nevet kapta. 2011 januárjában hozzájuk került az előző év decemberében született Faith Margaret is, akit - mivel Nicole nem tudott teherbe esni - béranya hordott ki.

Nicole Kidman napjainkig számtalan filmben játszott, a legkülönbözőbb műfajokban. Az eltelt időszakban is több Golden Globe és Oscar-díj jelölést kapott.

2017-ben a Big Little Lies című sorozatban volt látható Reese Witherspoon társaságában.

2017-ben többek közt olyan filmekben tűnik még fel, mint a The Beguiled és a The Killing of a Sacred Deer, 2018-ban pedig az Untouchable és az Aquaman című filmekben láthatjuk.

forrás: starity.hu