Richard Dreyfusst is zaklatással vádolják

Újabb hollywoodi titánt vádolnak szexuális zaklatással. Jessica Teich írónő azt állítja, Richard Dreyfuss hónapokig zaklatta szexuális ajánlataival, amikor közösen dolgoztak egy ABC-műsoron a nyolcvanas években.

A színész ügynökén keresztül cáfolta Teich állításait. Teich mostani nyilatkozatát azzal indokolta, hogy felbosszantotta Dreyfuss Twitter-bejegyzése, amelyben kiállt fiáért, akit állítólag Kevin Spacey zaklatott.

Amikor az írónő és Dreyfuss találkoztak, Teich a húszas éveiben járt, épp csak belekóstolt a szórakoztatóipar világába. A 12 évvel öregebb Dreyfuss ekkoriban volt karrierje csúcsán, és az írónő szerint teljes tudatában volt „hatalmával", amivel nem félt visszaélni.

„Nem volt sokkal öregebb, mint én, de összehasonlíthatatlanul más pozícióban voltunk az élet minden területén. Híres volt, gazdag volt, Oscar-díja volt" – mondta Teich a New York Magazine-nak.

A közös munka 1984-ben kezdődött. A Funny, You Don't Look 200: A Constitutional Vaudville (Vicces, de nem tűnsz 200-nak: egy alkotmányos komédia) című műsort Dreyfuss találta ki az ABC tévécsatornának, ő volt a házigazda és az egyik forgatókönyvíró is. Teich dolga az volt, hogy segítse Dreyfuss kreatív munkáját. A különböző munkaebédeken, megbeszéléseken a családos Dreyfuss el-elengedett egy-egy szexuális poént, de ezeket Teich még nem tartotta annyira zavarónak. Ám amikor 1987-ben a színész arra kérte Teichet, hogy látogassa meg a lakókocsijában.

Emlékszem, ahogy mentem fel a lakókocsija lépcsőjén, és ahogy balra fordultam, azt láttam, hogy a kocsi hátuljában áll, a pénisze kint lógott, s mintha megpróbált volna közelebb húzni hozzá" – mesélte Teich a New York Magazine-nak.

Az írónő emlékei szerint szóbeli „kérés" nem hangzott el, de a helyzet egyértelmű volt: „Nem emlékszem, hogy a fejem pontosan hogyan került közel a péniszéhez, de arra világosan, hogy azt szerette volna, hogy orálisan kielégítsem. Nem tettem, inkább eljöttem."

Továbbra is munkakapcsolatban maradtak, holott – állítja Teich – Dreyfuss az eset után sem állt le, a szóbeli zaklatások folyamatosak maradtak.

A New York Magazine megkereste Dreyfusst is, aki a lapnak eljuttatott közleményében biztosította a nőket arról, hogy „tiszteli és becsüli" őket.

Igyekszem elmondani a meglehetősen összetett igazságot. A hírnevem csúcsán, a hetvenes évek végén, igazi seggfej lettem, az a fajta megjátszós férfias férfi, amilyen az apám is volt. Az volt a mottóm: ha nem flörtölsz, meghalsz. Így tehát flörtöltem. Minden nővel, legyen szó színésznőről, producerről vagy nyolcvanéves nagymamáról. Még azokkal is, akikkel tilos lett volna, például a legjobb barátok feleségeivel, ami igazán nyomaszt."

A színész állítja, azóta megváltozott, ugyanakkor biztos abban, hogy soha nem zaklatott senkit.

Kifejezetten tagadom, hogy bármikor felkínáltam volna magam Jessica Teich-nek, akit 30 éve a barátomnak vallok. Flörtöltem vele, és emlékszem, megpróbáltam megcsókolni, amiről azt gondoltam, a csábítás egyezményes rituáléja. Sokkol és elborzaszt, hogy rá kellett jönnöm, nem volt egyezményes dolog. Akkor nem észleltem. Át kell gondolnom minden egyes kapcsolatomat, amiről valaha is azt hittem játékos és kölcsönös" – írta Dreyfuss.

Teich úgy reagált Dreyfuss közleményére, hogy a színész legalább elismeri, hogy „valami történt", ahogy azt is, hogy abban az időben nem viselkedett úriemberhez méltóan. „Azt sajnálom, hogy nem teljesen őszinte" – tette hozzá.