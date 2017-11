Irgalmatlan veszteség Kevin Spacey szexbotránya

Ridley Scott döntése, hogy Christopher Plummerrel helyettesíti a szexbotrányba keveredett Kevin Spaceyt A világ összes pénze című hollywoodi produkcióban, jelentős anyagi kockázattal jár.

A világhírű filmrendező úgy tervezte, hogy a már beharangozott bemutató idejére, december 22-ére befejezi a dollármilliárdos J. Paul Getty elrabolt unokájának történetéről szóló film újraforgatását, amelynek egyik fontos szerepét, Gettyt játszotta Kevin Spacey. Scott viszont kirúgta a produkcióból a sztárt, mert szexuális zaklatással vádolta meg Anthony Rapp színész, majd a rendező bejelentette, hogy Spacey-t Christopher Plummer helyettesíti.

A helyzetet nehezíti, hogy a film már kész, így gyakorlatilag Plummerel minden érintett jelenetet újra kell forgatni. Ez nem csak azért jelent külön kiadást, mert az operatőrök és a stáb többi tagja mellett az Oscar-díjas, BAFTA-díjas, Emmy- és Golden Globe-díjas kanadai színésznek, Plummernek is ki kell fizetni a kicsinek nem mondható gázsiját, hanem azért is, mert

két másik sztárt is vissza kell hívniuk a produkcióba.

Ez is pénzbe kerül. Arról nem is beszélve, hogy logisztikai kihívást jelent.

Szerencsére Mark Wahlberg és Michelle Williams is aláírta már az átdolgozott verzióról szóló szerződést és a Variety szerint a menetrendjük is elég rugalmas. Williams a "Venom" -ot forgatja, amit a Sony, Scott filmjének forgalmazója készít, így a stúdió könnyen szabaddá tudja tenni a színésznőt az új jelenetekhez. Wahlberg pedig éppen nem forgat, úgyhogy van ideje Plummerrel is felvenni a párbeszédeket.

Ugyanakkor nem csak az újraforgatott részek jelentenek váratlan költségeket, hanem

az új marketinganyagok legyártása is pénzbe kerül.

Maketingesek szerint a sürgösségi díjakat és egyéb költségeket beleszámítva az új trailerek, poszterek, és hirdetési kampányok Plummerrel dollármilliókat jelenthetnek az Imperative Entertainmentnek. Ennek ellenére a film finanszírozói támogatták Scott döntését, mert úgy látják, J. Paul Getty-t Kevin Spaceyvel már nem lehet eladni. Nem csak attól tartanak, hogy senki sem fog beülni a moziba akkor, ha a szexbotrányba keveredett filmsztár alakítja, hanem attól is, hogy az Oscar-díj is elúszik, amire Plummerrel még van esély.