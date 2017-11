Beszippanthatja a politika Sandra Bullockot

A Válságstáb után újra egy valóságos életből merítő hollywoodi produkcióban láthatjuk Sandra Bullockot, ha megtalálják hozzá a megfelelő rendezőt.

Legutóbb a 2016-ban bemutatott Válságstáb című filmben láthattuk Sandra Bullockot politikai jellegű produkcióban Billy Bob Thornton és Anthony Mackie oldalán, most pedig egy másik poltikusokkal foglalkozó filmben vállalna feltehetően főszerepet.

A Let Her Speak című film forgatókönyvét Mario Correa írta, amely egy maratoni felszólalás történetét meséli el. 2013. júniusában történt, hogy a

texasi Wendy Davis demokratikus szenátor 13 órán keresztül beszélt,

anélkül, hogy pihenőt tartott volna, evett volna, vagy akár leült volna, csak azért, hogy megakadályozza, hogy republikánus ellenfelei abortuszellenes törvényeket vezessenek be. Sikerült neki.

Egyébként Wendy Davis története is filmvászonra kívánkozik. Tinédzser anyaként jutott be a Harvardra, majd a politikába, ami megváltoztatta az életét és ő maga is megváltoztatta másokét.

Bullock még nem írta alá a szerződést, de az Empire Online szerint azonnal elkötelezi magát, ha megtalálják a filmhez a megfelelő rendezőt. Mindenesetre gyorsan kell lépniük, ha őt szeretnék. Most még van ideje, de 2018 júniusában már dolgoznia kell az Ocean's Eight című filmben, és a Bird Box című sci-fire is leszerződött, amit szintén jövőre kezdenek forgatni.