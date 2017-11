Többbb mint 20 filmet és számos kísérőprogramot, köztük beszélgetést, városi sétákat és gasztronómiai programokat is kínál a 6. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál, amelyet november 29. és december 3. között rendeznek meg a Művész és a Puskin moziban, valamint idén először több vidéki helyszínen is.

Az idén a főváros mellett Szegeden, Pécsett, Kecskeméten és Debrecenben is tartanak vetítéseket - írta az MTI.

A vetítéssorozat A cukrász (The Cakemaker) című izraeli-német filmmel veszi kezdetét november 29-én a Puskin moziban, ahol ugyencsak ennek a filmnek a vetítésével zárul majd a programsorozat december 3-án. Ofir Raul Graizer alkotása sikeresen szerepelt a 2017-es Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon, a Jeruzsálemi Filmfesztiválon és a Londoni Filmfesztiválon is.

A programban szerepel még Török Ferenc 1945 című filmje, amely megkapta a legjobb, holokauszttal kapcsolatos művészi alkotásoknak járó Avner Salev Jad Vasem elnöki díjat az idei Jeruzsálemi Filmfesztiválon, illetve a Berlinale egyik közönségdíját is elnyerte.

Emellett műsora tűzik többek között Albert Hanan Kaminski Salamon király kalandjai című izraeli-magyar animációs filmjét,Elite Zexer izraeli rendező Homokvihar (Sufat Chol) című filmdrámáját, amely mai női sorsokat mutat be egy patriarchális társadalomban.

Vetítik még Marcie Begleiter Eva Hesse című alkotását, amely a hatvanas évek nemzetközi művészvilág egyik szupersztárjának, a német születésű amerikai szobrásznak a nem mindennapi életpályáját követi végig a náci Németországtól New Yorkig.

Zsidó családtörténetek nyomában címmel rövidfilmek és beszélgetések is várják a látogatókat.

A Centropa Alapítvány különleges filmválogatásában hat izgalmas rövidfilmen keresztül pillanthatnak be az érdeklődők az elmúlt 100 év néhány izgalmas sorsába, élettörténetébe. A filmeket magyar nyelven, angol felirattal vetítik.

A tájékoztató szerint a Budapesti Zsidó Filmfesztivál és az Izraeli Filmhét szervezői az idei évtől közösen rendezik meg a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivált, amely a zsidó kultúrát bemutató nemzetközi és izraeli filmtermés legjobbjait mutatja be.