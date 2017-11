Két hét múlva kezdődik a 15. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál. 2017. november 29. és december 3. között az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Kino moziban nézheti meg a közönség az elmúlt év legjelentősebb animációs alkotásait a világ minden tájáról. Idén 5 egészestés animáció és 30 rövidfilm lesz versenyben, köztük Orosz Tina Bye-Bye, Mom című rövidfilmje, Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget és Csáki László Néhány szó című alkotása. A fesztivál öt napja alatt összesen több mint 200 új animációs rövidfilmet és 15 egész estés mozit láthat majd a közönség.

Az egészestés filmek között versenyez a japán Sunao Katabuchi 2016-ban készített díjnyertes alkotása, A világ innenső végén (In This Corner of the World - Kono sekai no katasumi ni), mely egy Suzu Urano nevű lány történetét mutatja be, aki 1944-ben Hirosima tartományban lévő kisvárosba, Kurébe költözik. Suzu a férje családjával él, ahol gyorsan nélkülözhetetlenné válik, mivel rendkívül kreatívan tud főzni a háborús körülmények között is. 1945-ben az amerikai hadsereg intenzív bombázása Kurét is eléri, ami tragikus hatással van a kisvárosra és lakosaira. A gyönyörű, de tragikus történet azt mutatja be, hogy az emberek a legnagyobb szörnyűségek közepette is képesek összetartani.

Ali Soozandeh Teheráni tabuk (Tehran Taboo) című rajzfilmje a cannes-i filmfesztivál Kritikusok Hete szekciójában mutatkozott be, a jeruzsálemi filmfesztiválon pedig Fipresci-díjat kapott.

Napjaink Teheránjában járunk. Az élő szereplőket mintázó animációban négy fiatalember sorsa rajzolódik ki egyre megdöbbentőbb részletességgel: mindannyian elkeseredetten keresik a szabadságot és boldogságot, miközben az elnyomó iszlamista társadalom tabuit feszegetik.

Xuan Liang és Chun Zhang kínai művészek lélegzetelállítóan szép munkája, a Hegyek és vizek könyve (Big Fish & Begonia - Da Yu Hai Tang) című filmben Chun egy mennyei lény, aki a begoniákért felel. Tizenhat éves korában leküldik az emberek közé egy delfin formájában, afféle beavatási szertartásként.

Kun, egy ember, a saját élete árán megmenti őt. Chun hálából próbálja visszaadni Kun életét.

A japán Ito Naoyuki A saját hangod (Your Voice - Kimikoe) című alkotásában a 16 éves Nagisa Yukiai egy tengerparti városban él. A lány még mindig elhiszi nagymamája történetét, ami szerint a szavaknak lelkük van, ez a Kotodama. Egy nap egy régi rádióstúdióban találja magát, ahol eljátssza, hogy ő a bemondó. A szavai véletlenül adásba mennek és egy váratlan személyhez jutnak el.

A belga Arthur de Pins és a francia Alexis Ducord Zombillenium (Zombillénium) című filmjében egy szokatlan vidámparkban járunk, ahol csak igazi vérfarkasokat, vámpírokat és zombikat alkalmaznak, méghozzá az örökkévalóságig.

Egy nap egy fiatal auditor, Hector érkezik a vidámparkba és bezárással fenyegeti a helyet. A vidámpark vámpír igazgatójának, Francisnak, nincs más választása, mint megharapni Hectort, hogy megvédje a parkot.

Az egészestés filmek versenyében Jacques-Rémy Girerd, Kimmo Sillanmikko, Shelley Page és Vassilis Konstandopoulos döntik majd el, hogy melyik filmnek ítélik oda a fődíjat.

Idén 30 rövidfilm lesz majd versenyben, köztük Orosz Tina Bye-Bye, Mom című rövidfilmje, Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget és Csáki László Néhány szó című alkotása is. A rövidfilmek versenyében pedig a Nancy Phelps-ből, Javier Mradból, Katariina Lillqvistből és Pátrovits Tamásból álló zsűri dönt majd.

A fesztivál nyitófilmje a Have a Nice Day című kínai egész estés animáció, amely az Anilogue előtt a Berlinale versenyprogramjában mutatkozott be. A fesztivál öt napja alatt több mint 200 új animációs rövidfilmet és 15 egész estés mozit láthat a közönség. Köztük a legendás Makoto Shinkai új alkotását, a Your Name-et, mely Japánban minden idők legnézettebb animációs filmje lett.

Az Anilogue számos gyerekprogrammal várja majd a családosokat is, a Makám együttes animált látványkoncerttel készül.