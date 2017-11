Pókember vérszomjas Morbiusa feltámad

Készül a Pókember vámpír spin-offja, a címe Morbius, főszereplője a képregény azonos nevű figurája lesz, aki a 70-es évek Pókember-sorozatában szerepelt szúrta ki a The Playlist információit a filmtett.ro

Morbius, az „élő vámpír" 1971-ben bukkant fel először a Pókember sorozatban. Mégpedig az Amazing Spider-Man 101. számában. Ekkoriban a Comics Code Authority szigorúan szabályozta a képregények tartalmát. Tiltotta például a farkasemberek, vámpírok és más élőholtak megjelenését.

Morbius figurája a tilalom kijátszásával született meg: Morbius ugyanis a vámpírokhoz hasonló képességeit nem természetfeletti erők révén szerezte meg a halála után. Morbius tudós, aki halálos betegségére keresi gyógyírt, de a terápia mellékhatással jár: vámpírokéhoz hasonló tulajdonságai lesznek. Vérszomjának először barátja és kollégája esik áldozatul. Morbius azonban az átlag vérfogyasztóktól eltérően elszörnyed a tettén, gyötri a lelkiismeret, és elbújdosik.

A sztoriból tervezett film forgatókönyvéből már készült egy első verzió. Burk Sharpless és Matt Sazama (Power Rangers, Dracula Untold) jegyzi, jelenleg a Sonynál fejlesztik.

Nem ez az egyetlen Pókember-spin-off készül Hollywoodban. Ruben Fleischer Vernomját éppen forgatják Tom Hardy és Michelle Williams főszereplésével, a bemutatót 2018 októberére tervezik. A film állítólag teljesen elválik a Pókember-történettől, önálló sztori lesz.

Silver and Black címmel egy másik spin-off is készül, ez két női szuperhőst, Silver Sable-t és a Fekete Macskát állítja a középpontba – Gina Prince-Bythewood rendezi, és valószínűleg szorosabban fog kapcsolódni a Pókember figurához –, de Pókember afroamerikai verzióját is megálmodták már. Valószínűleg tehát nem a Morbius lesz az utolsó spin-off – összegez a The Playlist.