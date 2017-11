Tudatmódosító magyar film nyert a belgrádi filmfesztiválon

Klingl Béla Boxi című 3D-s animációs sorozatának Zöldben című epizódja a Legjobb Animáció díját kapta, míg A legjobb ifjúsági film kategória győztese Andristyák Marcell IN Corp. - Integrated Nanotechnologies című alkotása lett a belgrádi Green Fest Nemzetközi Zöld Kultúra Fesztiválon.

A Boxi című animációs sorozat Zöldben című epizódja a hivatalos versenyprogramban nyerte el a legjobb animációnak járó díjat. A Magyar Média Mecenatúra programban támogatott film humoros története

fakitermeléssel, újrahasznosítással foglalkozik

gyerekek számára is befogadható módon - közölte a film promóciójával foglalkozó cég szerdán.

A legjobb ifjúsági film nyertese ugyancsak egy magyar alkotás lett: Andristyák Marcell IN Corp. - Integrated Nanotechnologies című filmje

az emberi test és a tudat módosításával foglalkozik.

A legjobb egyperces alkotásnak járó elismerést Jérémy Guiter francia alkotó Degolas című filmje kapta, a legjobb természetfilm az osztrák Michael Schlamberger The Canary Island - Life at the Limit című alkotása lett. Piotr Biedron lengyel alkotó PM 2.5 című filmje a legjobb rövidfilmnek járó díjat vihette haza, míg a legjobb szerb film Braca The Beekeeper - This is my world című alkotás lett.

A Green Fest Nemzetközi Zöld Kultúra Fesztivál ökológiai és környezetvédelmi kérdéseket jár körül, kiemelt célja, hogy támogassa azokat a filmkészítőket, művészeket és oktatási szakembereket, akik környezetvédelmi témában készítenek filmalkotásokat, projekteket. A fesztivál programja három részre tagolódik: a Green Screen a filmes program, a Green Field az oktatási program és a Green Square a kiállítási program. Az esemény szervezője a belgrádi Környezetvédelmi Fejlesztési Központ volt.