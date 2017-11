Feljelentette Harvey Weinsteint egy színésznő, mert megerőszakolta

Beperelte Harvey Weinstein hollywoodi sztárproducert és cégét, a The Weinstein Companyt (WTC) egy névtelenségét őrző színésznő, mivel állítása szerint a férfi megerőszakolta őt 2016 tavaszán.

A színésznő, akit Gloria Allred ügyvéd képvisel, a Los Angeles-i bíróságon nyújtotta be a keresetet. A dokumentum szerint először 2011-ben találkozott egy partin Weinsteinnel, ekkor a producer felajánlotta neki, hogy segíti a karrierje egyengetésében.

2015 végén azért találkoztak a Beverly Hills-i Montage hotel egy szobájában, hogy megbeszéljenek egy szerepet

a Marco Polo című televíziós műsorban,

mely a WTC készített. Ekkor a nő szerint

a férfi megragadta őt és maszturbált előtte.

2016 tavaszán a producer ismét felvette a kapcsolatot a nővel, hogy a szerepről beszéljenek. Akkor is ugyanabban a szállodában találkoztak. A férfi az ágyra kényszerítette és megerőszakolta, annak ellenére, hogy a nő nemet mondott. A színésznő végül kiszabadította magát és elmenekült. A kereset szerint a színésznő sohasem kapta meg a munkát.

Mivel a The Weinstein Company tudott a filmproducer nőkkel szembeni viselkedéséről, felelősségre vonható az okozott fájdalomért. A céget mulasztással is vádolja, mivel nem rúgták ki a férfit, holott évek óta tudtak arról, hogyan viselkedett a nőkkel - áll a keresetben, melyet a Variety magazin online kiadásában adott közre. A színésznő fájdalomdíjat követel.

Mr. Weinstein egyértelműen tagad mindennemű, nem kölcsönös szexuális tevékenységre vonatkozó állítást. Továbbá megerősíti, hogy sohasem állt bosszút egyetlen nőn sem, ha visszautasították. Mr. Weinstein nyilvánvalóan nem tud névtelen állításokról nyilatkozni, de tisztelettel mindazon nők iránt, akik megvádolták őt, úgy gondolja, ezen kapcsolatok mindegyike kölcsönösségen alapult"

- idézi Weinstein képviselőjének közleményét a Hollywood Reporter.

Weinstein, akit egy hónapja rúgott ki a The Weinstein Company, a céges nyilvántartásért perli egykori vállalatát, mely állítása szerint segíthetne neki abban, hogy megvédje magát a zaklatási vádak ellen. Weinsteint az Amerikai Producerek Céhe (PGA) is kirúgta soraiból.

A The New York Times és a The New Yorker október eleji tényfeltáró riportjai nyomán az elmúlt hetekben több mint 50 nő, köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow, valamint európai színésznők is arról számoltak be a nyilvánosság előtt, hogy

Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta őket,

több nő nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert. Az Oscar-díjas filmmogul tagadja a vádakat.

New York állam, a Los Angeles-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a felmerült vádak alapján.

Miután Harvey Weinstein producerről kiderült, hogy színésznők sokaságát zaklatta, James Toback rendezőt, Kevin Spacey-t, Dustin Hoffmant, Louis C.K.-t és Steven Seagalt is az a vád érte, hogy szexuálisan zaklatták kollégáikat.