Nem tud elszakadni Oroszországtól Jennifer Lawrence

Első világháborús filmdrámában játszhatja el a főszerepet az Éhezők viadalának sztárja.

Az Éhezők viadalának sztárját hamarosan Vlagyimir Putyin szexi titkosügynökeként láthatjuk viszont a Vörös veréb című kémfilmben. A háromszoros Golden Globe-, és egyszeres Oscar-díjas Jennifer Lawrence feladata az, hogy egy magas rangú tégla nevét kiszedje a CIA ügynökéből (Joel Edgerton), amihez a testét is felhasználja. A film nagy részét Budapesten forgatták. A történet Oroszországban játszódik és az a bécsi születésű Francis Lawrence vitte filmvászonra, akivel a színésznő az Éhezők viadalában dolgozott együtt.

Az Empire Online információi szerint a hollywoodi rendező Five Faces Of Maria című új filmötletének főszerepében is Jennifert képzelte el. A forgatókönyvet Gina Welch jegyzi és Maria Bochkaveráról, egy első világháborús orosz hősnőről szól, aki szegénységet és sok megaláztatást is átélt, amíg magasra nem emelkedett egy férfias világban, az orosz katonák között. Az igaz történeten alapuló háborús dráma Oroszországban játszódik, akárcsak a Vörös veréb, amit 2018. március 1-én mutatnak be a magyar mozik.