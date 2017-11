Animációs filmfesztivál lesz Budapesten

Kína déli részén valaki talál egy pénzzel teli zacskót. Különböző hátterű emberek jelennek meg, hogy maguknak követeljék az egymillió jüant. Korosodó verőlegények, filozofikus hajlamú gengszterek, maffiózópalánták bukkannak fel: mindegyiküket más-más személyes cél fűti. Hamarosan véres összecsapás bontakozik ki – erről szól a Have a nice day című kínai animációs noir, amely a nyitófilmje lesz a 15. Anilogue Nemzetközi Animácós Filmfesztiválnak november 29. és december 3. között az Uránia moziban.

Az elmúlt év legjelentősebb animációs alkotásait nézhetik meg az érdeklődők az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Kino moziban november 29. és december 3-a között. A nyitófilm egy kínai, egész estét animációs film, amelynek a címe: Have a nice day.

A fesztivál öt napja alatt több mint 200 új animációs rövidfilmet és 15 egész estés mozit láthat a közönség, köztük a legendás Makoto Shinkai új alkotását, a Your Name-et, mely Japánban minden idők legnézettebb animációs filmje lett. Az Anilogue számos gyerekprogrammal várja majd a családosokat is. A Makám együttes animált látványkoncerttel készül. Az Anilogue idei vendége Finnország lesz, így az új finn animáció legizgalmasabb alkotásaival is megismerkedhetnek az érdeklődők.