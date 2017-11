Angelina Jolie: meg kell állítani a nemi erőszakot!

Angelina Jolie az ENSZ vancouveri békefenntartó-konferenciáján mondott beszédet. Az Oscar-díjas színésznő arra szólította fel a nemzetközi konfliktusokban tárgyaló diplomatákat, hogy tegyenek többet a nemi erőszak visszaszorításáért.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának különmegbízottjaként is tevékenykedő Jolie szerint a nemzetközi szervezetnek határozottabban kell fellépni a szexuális ragadozókkal szemben.

Szerinte a nemi erőszak „olcsóbb, mint egy golyó", de a következményei legalább annyira súlyosak.

Még ha el is fogadjuk, hogy a szexuális erőszaknak semmi köze a szexhez, attól még bűncselekmény, amelyet fegyverként használnak. Nehéz tenni ellene, de nem lehetetlen. Vannak törvényeink, intézményeink...Ami hiányzik, az a politikai akarat"

– mondta Jolie.

A színésznő kitért az utóbbi hónapok hollywoodi szexbotrányaira is – egyike volt az első színésznőknek, akik előálltak Harvey Weinstein piszkos ügyeivel.

A szexuális bűnözés mindenütt jelen van – az iparágban, ahol dolgozom, az egyetemeken, a politikában, a hadseregnél, és szerte a világban"

– mondta.

Hozzátéve, túl sokszor bagatellizálják el a nők elleni erőszakot, mintha csak ártatlan botlásról lenne szó.

A férfi, aki rosszul bánik a nőkkel, nem szexuálisan túlfűtött. Hanem zaklató."

– mondta a színésznő, akinek a szexuális bűncselekmények kiemelt helyen szerepelnek közéleti aktivista tevékenységében.

Szót emelt már korábban is a Kambodzsában járványszerűen terjedő erőltetett házasságok ügyében. Sőt, a 2005-ben kambodzsai állampolgárságot szerzett sztár nemrégiben First They Killed My Father (Először megölték az apámat) címmel filmet rendezett a kambodzsai népirtásról.