Visszatér A Hihetetlen család: itt az első teaser

Majdnem másfél évtizedet kellett várni Brad Bird Oscarral jutalmazott családi animációjának folytatására. 2018-ban érkezik a mozikba Irdatlan úrék legújabb kalandja.

A Hihetetlen család a Pixar hatodik filmje volt, Magyarországon tizenhárom évvel ezelőtt, 2004 novemberében mutatták be. A film 2005-ben elnyerte a legjobb animációnak járó Oscar-díjat (három év múlva a L'ecsóval Bird bezsebelte második Oscarját is), és még abban az évben, a DVD-kiadáshoz készült egy ötperces rövidfilm is Furi-támadás címmel.

A kisfilm a szupercsalád legkisebb tagjának, a kisbaba Furinak kalandjait meséli el, pontosabban azt, ahogy a baba felismeri addig rejtett szuperképességeit. A Hihetetlen családban ugyanis mindenki úgy hiszi, a família legifjabb tagja – ellentétben rokonaival – teljesen átlagos.

A most napvilágra került teaser szerint a család kalandjai itt folytatódnak, és nagyobb szerepet kap benne a vélhetőleg mindenkinél szupererősebb Furi baba.