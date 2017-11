Öt animáció és harminc rövidfilm versenyben

Öt egészestés animáció és harminc rövidfilm száll versenybe az idei Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon, amelyet november 29. és december 3. között rendeznek az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Kino Café moziban Budapesten.

A rövidfilmek között a többi között Orosz Tina Bye-Bye, Mom című rövidfilmje, Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget és Csáki László Néhány szó című alkotása is versenyzik egymással.

A fesztivál nyitófilmje a

Have a Nice Day című kínai egész estés animáció lesz,

amely az Anilogue előtt a Berlinale versenyprogramjában mutatkozott be. A fesztivál öt napja alatt több mint 200 új animációs rövidfilmet és 15 egész estés mozit láthat a közönség, köztük a legendás Makoto Sinkaj új alkotását, a Your Name-et, amely Japánban minden idők legnézettebb animációs filmje lett.

Az egészestés filmek között versenyez a japán Szunao Katabucsi 2016-ban készített díjnyertes alkotása, A világ innenső végén (In This Corner of the World - Kono sekai no katasumi ni), amely egy lány történetét mutatja be. A főszereplő 1944-ben a Hirosima tartományban lévő kisvárosba, Kurébe költözik, ahol személye nélkülözhetetlenné válik, mivel az amerikai hadsereg intenzív bombázása alatt

is nagyon kreatívan tud főzni.

Ali Soozandeh iráni rendező Teheráni tabuk (Tehran Taboo) című rajzfilmje a cannes-i filmfesztivál Kritikusok Hete szekciójában mutatkozott be, a jeruzsálemi filmfesztiválon FIPRESCI-díjat kapott. Az élő szereplőket mintázó animáció a mai Teheránban játszódik és négy fiatalember sorsát mutatja be, ahogy mindannyian elkeseredetten keresik a szabadságot és boldogságot, miközben az elnyomó iszlamista társadalom tabuit feszegetik.

A japán Ito Naojuki A saját hangod (Your Voice - Kimikoe) című alkotásában a 16 éves főszereplő egy tengerparti városban él és még mindig elhiszi nagymamája történetét, ami szerint a szavaknak lelkük van. A belga Arthur de Pins és a francia Alexis Ducord Zombillenium című filmjében egy szokatlan vidámpark jelenik meg,

ahol csak igazi vérfarkasokat, vámpírokat és zombikat alkalmaznak.

Az idei Anilogue számos gyerekprogrammal is várja az érdeklődőket, a Makám együttes például animált látványkoncerttel készül.