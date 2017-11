Újabb díjat nyert Enyedi Ildikó filmje

Enyedi Ildikó filmje, a Testről és lélekről nyerte el szombaton a lengyel Camerimage fesztivál fődíját, az Arany Békát.

A rangos nemzetközi filmoperatőri fesztivál fődíját hozta el Herbai Máté, a Testről és lélekről operatőre, aki olyan filmeket utasított maga mögé, mint a Szeretet nélkül című orosz dráma (Ezüst Béka: ), illetve Angelina Jolie Kambodzsáról szóló filmje, a First They Killed My Father (Bronz Béka).

Nem ez az első eset, hogy a Camerimage-on magyar film operatőre nyert. 1994-ben Máthé Tibor érdemelte ki az Arany Békát Szász János Woyzeck című filmjéért, majd rá egy évre Pjotr Sobocinski is fődíjat kapott Mészáros Márta A hetedik szoba című, magyar-lengyel-olasz-francia-német játékfilmének fényképezéséért. Legutóbb, 2005ben Pados Gyula operatőri munkáját díjazták Arany Békával (Sorstalanság).

A rangos díjért folytatott versenyben idén még egy magyar film szerepelt: Szász János A hentes, a kurva és a félszemű című filmje (operatőr: Máthé Tibor), amelyet 2018. január 25-én mutatnak be a hazai mozik.