Brigitte Nielsen: Hazugság, hogy Stallone erőszakoskodott

Brigitte Nielsen szerint szemenszedett hazugság, amit a Daily Mail által idézett rendőrségi jelentés állít: azaz, hogy Stallone harminc éve szexuálisan bántalmazott egy akkor 16 éves lányt.

Nielsen szerint nem is kerülhetett sor az incidensre, mert a Las Vegas-i forgatásra elkísérte akkori férjét, és minden idejüket együtt töltötték.

1986 nyarán friss házasok voltunk, elválaszthatatlanok, amikor a Sylvester a Túl a csúcson-t forgatta. Az az állítás, hogy a férjem mással töltötte volna az éjszakát, egyszerűen nem igaz. Minden nap elkísértem a forgatásra, együtt vacsoráztunk és a szobánkba vonultunk. Azon az állítólagos estén sem lehetett más vele a hotelszobánkban, csak én."

- nyilatkozta a TMZ-nek Nielsen.

A Daily Mail cikke szerint az „áldozatot" David Mendenhall színész mutatta be Stallonénak a hotelben. Mendenhall is megszólalt az ügyben, cáfolva a lap értesüléseit. Szerinte csupán a családtagjait mutatta be a sztárnak, akik meglátogatták a forgatáson.

Stallone és volt felesége egyébként állítólag nem beszéltek azóta, hogy 1987 júliusában elváltak. Ennek ellenére a színésznő úgy érezte, muszáj védelmébe kelnie volt férjének egy „ennyire lehetetlen" ügyben.

A Las Vegas-i rendőrség az ügy kirobbanása óta nem találta meg a Daily Mailben közölt rendőrségi jelentés eredetijét.