Nagy siker az Egyesült Államokban a díjnyertes magyar film

Az egyik legrangosabb amerikai fesztiválon, az 50. AFI Festen (az Amerikai Filmintézet fesztiválja) mutatkozott be az amerikai közönség előtt a napokban Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmje, a Testről és lélekről, ahol elragadtatással fogadta a közönség. Ezt követően a 17. Magyar Filmfesztiválon is hangos siker övezte Enyedi díjnyertes alkotását, majd az Oscar- és Golden Globe-díjról szavazóknak tartott első hivatalos vetítésen is kedvező fogadtatásban részesült. A filmet Enyedi Ildikó rendező, illetve Mécs Mónika és Mesterházy Ernő producerek kísérték el az amerikai premierre. A világ eddig 91 országa vásárolta meg a filmet, melyre a hazai mozikban eddig közel 90 ezren váltottak jegyet.

A múlt héten tartották Enyedi Ildikó díjnyertes alkotásának premierjét az Egyesült Államokban. Erős presztízsértékkel bír, hogy a legrangosabb fesztiválok egyike, az idén 50. születésnapját ünneplő AFI Fest meghívására mutatkozhatott be az amerikai közönség előtt a ésTestről és lélekről. Los Angelesben, a Hollywood Boulevardon található Grauman's Chinese Theatre-ben, november 12-én és 15-én két teltházas vetítésen debütált a film. Az AFI vetítés után a Screenanarchy munkatársa kritikájában „kiemelkedő metafizikai mestermunkának" nevezte a filmet.

Ezt követően a Bunyik Béla által Los Angelesben, immár tizenhetedszer megrendezett Magyar Filmfesztiválon is hangos siker fogadta a filmet, ahol a nézők között sok Amerikában élő magyar is jelen volt. Végül a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezete (HFPA), a Golden Globe- és az Oscar-díj szavazók számára is megtartották az első hivatalos vetítést. Hasonló szakmai vetítésekből még több várható az elkövetkezendő hetekben. Mécs Mónika producer az amerikai fogadtatásról elmondta: „Aki látta, az mind a film hatása alá került. Nem csak, hogy teltházzal futottak a vetítések, de mindegyik után ottmaradtak a nézők a közönségtalálkozón is, és elragadtatással beszéltek a filmről."

A Testről és lélekrőlt első magyar alkotásként a Netflix mutatja majd be az USA-ban. A 18 év után új nagyjátékfilmmel visszatérő Enyedi Ildikó alkotása februárban elnyerte a Berlinale fődíját, az Arany Medvét, a filmkritikusok nemzetközi szövetsége (FIPRESCI) rangos díját, az ökumenikus zsűri díját és a Berliner Morgenpost című lap olvasói zsűrijének díját is. Júniusban – első magyar filmként – elhozta a Sydney-i Filmfesztivál fődíját.

Azóta 91 országba vették meg a filmforgalmazók és világszerte több díjat nyert jelentős filmfesztiválokon. Németországban, Nagy-Britanniában és Svédországban szeptember végén, Norvégiában, Franciaországban és Svájcban októberben, Kanadában pedig a napokban kerül sor a mozibemutatóra. A Filmalap támogatásával készült film versenyben van az Európai Filmdíjakért, a legjobb idegennyelvű film Golden Globe-díjért, valamint Magyarország hivatalos nevezettjeként a legjobb idegennyelvű fim Oscar-díjáért is.

A fanyar humorú szerelmesfilm története során két zárkózott ember az álmaikban szarvasként találkozik. A Testről és lélekről női főszereplője a Katona József Színház színésznője, Borbély Alexandra. A férfi főszereplő igazi kuriózum, Morcsányi Géza színházi dramaturg, a Líra Kiadói Csoport igazgatója, aki húsz évig vezette a Magvető Könyvkiadót. A filmben olyan kiváló színészeket láthatók még többek között, mint Békés Itala, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Tenki Réka, Schneider Zoltán és Nagy Ervin. A Testről és lélekről az Inforg-M&M Film gyártásában készült. Producerei Mécs Mónika, Muhi András, valamint Mesterházy Ernő, operatőre Herbai Máté. Enyedi Ildikó filmjére a hazai mozikban eddig közel 90 ezren váltottak jegyet. Magyarországi forgalmazója a Mozinet.