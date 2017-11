Krzysztof Zanussi világhírű lengyel filmrendező Magyarországon forgat

Filmet forgat Budapesten és vidéki helyszíneken egy héten át Krzysztof Zanussi világhírű lengyel filmrendező. Az Éter című mozi lengyel-litván-ukrán-magyar koprodukcióban készül a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával, a jövő ősszel bemutatni tervezett alkotás fontos magyar szereplője László Zsolt.

Annak idején négy éven át folytattam intenzív tanulmányokat a fizika területén, sajnos kiderült, hogy bár szeretem a fizikát, ez a kapcsolat egyoldalú, így aztán felismertem, hogy valami másba kell fognom, soha nem fogok Nobel-díjas tudós lenni. Az Éter első tanulmányaim visszatükröződése, állandó érdeklődésemé a tudományok iránt" - mondta Krzysztof Zanussi a budapesti forgatás szünetében az MTI-nek adott interjúban.

Az Éter a saját lelkét az ördögnek áruba bocsátó tudós, Faust történetének újragondolása az első világháború előtt, a főhős orvos a hadseregnél dolgozik.

Krzysztof Zanussi szerint a titkok szférája nélkül nem tudunk működni, ugyanakkor a tudomány nagyon gyakran helyettesíti a vallást, ami nagyon veszélyes.

Ez vitt vissza Faust mítoszához. Amikor a 16. században Christopher Marlowe a Doctor Faustust írta, Faust olyan valaki volt, aki kezdett hinni a tudományban, ami szabadságot ad számunkra. Később Goethe gyönyörű mestermunkája, a Faust megalkotta az európai identitást. Kitaláltam egy történetet egy orvosról, aki étert használ, mint kvintesszenciát, vagyis az ötödik elemet. Sokáig úgy tartották, hogy a világegyetemet éter tölti ki, miközben egy nagyon hatékony fegyver is volt a fájdalom kiiktatására, de a tudat megsemmisítésére is. Tehát az éterrel megszüntethetem a fájdalmadat, de tudattalan rabszolgává is tehetlek vele, vagyis visszaélhetek az éterrel" - magyarázta motivációját a világhírű lengyel alkotó.

Az Éter szereplőgárdája nemzetközi, a főszereplő Jacek Poniedzialek lengyel színész, az egyik főbb szerepet László Zsolt alakítja.

"smertem már más filmekből és nagyon örülök, hogy szerepel az Éterben, mert nagyon jól megérti, mit szeretnék. Ugyanabba a kategóriába tartozik, mint azok a nagy színészek a generációmból, akikkel korábban együtt dolgozhattam. Említhetem akár Vittorio Gassman, Max von Sydow vagy Nyikita Mihalkov nevét, Zsolt egy sorban említhető velük" - szögezte le Zanussi.

Az Éter forgatása decemberben fejeződik be Olaszországban, Triesztben. A rendező szerint tavaszra készülhet el és kerülhet különböző fesztiválokra.

Az európai film legjelentősebb alkotói között jegyzett 78 éves lengyel rendező műveit világszerte méltatták a legrangosabb filmfesztiválok, a Ritka látogató-t (1971) Chicagóban, az Illumináció-t (1973) Locarnóban, a Spirál (1978) és Konstans (1980) című rendezéseit Cannes-ban, az Imperatívus-t (1982) és A nyugodt Nap évé-t (1984) Velencében díjazták.

László Zsolt az MTI érdeklődésére azt mondta, egy castingügynökség hívta fel azzal, hogy jó esélye lenne egy nagyobb szerepre egy lengyel filmben.

Amikor Zanussi nevét meghallottam, azt hittem, csak ugratnak, de szerencsére igaz volt, hogy a világhírű rendező velem akar dolgozni. Egy castingon azért át kellett esnem, ami szerintem nem is sikerült jól, de egyszer csak értesítettek, hogy én kaptam a szerepet" - idézte fel a magyar színművész.

Kitért arra, hogy ha külföldi produkciók Magyarországon forgatnak, a magyar színészeket általában kisebb szerepekre, néhány forgatási napra használják. Hozzátette: az Éter-ben a szerepe terjedelmileg nem olyan nagy, de fontos sarkköve a filmnek.

Egy olyan figurát alakítok, aki a háttérből nyomon követi a főszereplő orvos életét. A doktor elkövet egy elég súlyos bűnt, amiért ki akarják végezni. Én vagyok az az ember, egy bíró, akinek a segítségével megmenekül a kivégzéstől, cserébe viszont kérek tőle egy-két dolgot" - fejtette ki László Zsolt.

Beszámolt arról, hogy szerdán kezdődött a budapesti forgatás, és jövő kedden végeznek Esztergomban. Hozzáfűzte: augusztusban Lengyelországban kezdődött a közös munka, aztán szeptemberben Ukrajna, újra Lengyelország és Magyarország következett, novemberben megint Lengyelország, és forgatnak három napot Olaszországban is.

Az Éter elkészítését a Magyar Nemzeti Filmalap 58,5 millió forinttal támogatja.

Havas Ágnes, a Filmalap vezetője az MTI-nek elmondta: a Filmalapnak nagyon fontosak a európai koprodukciók, mert ezekben egyesíthetik ötleteiket. Hozzátette: Zanussi világhírű alkotó, aki egy hetet forgat most Magyarországon.

A produkcióban számos hazai filmes vesz részt, a producerek között van Stalter Judit, Sipos Gábor és Rajna Gábor, a Saul fia és Tiszta szívvel című mozifilmet is gyártó Laokoon Filmgroup csapata. A látványtervező Szabady Piros, a jelmeztervező Breckl János.