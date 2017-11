Huszonöt éve forgat, de Tarantinót nem érdekli a Netflix

Változnak az idők, változnak a filmnézési szokások, de Quentin Tarantino nem változik. A rendező továbbra is csak celluloidra hajlandó forgatni és annyira nem érdekli a digitális technológia, hogy nem tudja, hogyan működnek az olyan streaming oldalak, mint a Netflix.

Nem vagyok fent a Netflixen, szóval azt sem tudom, hogyan működik" – mondja a rendező egy vele készült friss interjúban.

Tarantino szerint a filmek helye továbbra is leginkább a moziban van, még a televíziókkal sincs kibékülve, mondván, túl nagy a kínálat, és hiába kínálnak a csatornák jobbnál jobb mozifilmeket, a néző óhatatlanul azon kapja magát, hogy 20 perc után elkapcsol.

Más volt a videótékás időkben. Bementél, körbenéztél, levetted a kazetták tokját, elolvastad az ajánlószövegeket... talán még el is beszélgettél a tékás csávóval, aki segített a választásban." – sírja vissza a régi időket a filmes műveltségét főleg videótékás korában megalapozó Tarantino.

Tarantino épp 25 éve csöppent a kaliforniai Video Archives téka pultja mögül a rendezői székbe. Első filmjét, a Kuszaszorító-bant 1992 október 23-án mutatták be az amerikai mozik.

A balul sikerült gyémántrablás történetét rendhagyó módon körbejáró film nyitójelenetében a popkultúra összefüggéseit szenvedéllyel kutató rendező annak titkába avatja be a nézőket, miről is szól tulajdonképpen Madonna Like a Virgin című száma.