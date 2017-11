Az Alkonyat-filmek tinibálványa már korábban is vállalt olyan filmszerepeket, amelyekben megmutathatta testét. Sőt, egy reklámban "meleg csókot" is váltott. Most a Chanel parfümreklámja kedvéért dobta le magáról a ruhát, hogy egy lenge kis lepelben szaladjon a szabadság felé.