Kijutott egy magyar film a Sundance fesztiválra

A modern rabszolgaságról szóló egészestés magyar dokumentumfilm is szerepel a neves egyesült államokbeli független filmfesztivál, a Sundance dokumentumfilmes versenyprogramjában.

Tuza-Ritter Bernadett A Woman Captured című dokumentumfilmje az első egészestés magyar alkotás, amely bekerült a Sundance versenyprogramjába. A filmet a magyarországi Éclipse Film és a német Corso Film gyártotta a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Programja és a német Film und Medienstiftung NRW támogatásával - közölte az MTI-vel csütörtökön az Éclipse Film.

A Sundance filmfesztivált január 18. és 28. között rendezik meg a Utah állambeli Park Cityben. A fesztivál szervezői szerdán adtak ízelítőt a mustra programjából, amely ezúttal az alternatív hangokat és nézőpontokat állítja reflektorfénybe, köztük nők által készített, nőkről szóló alkotásokat vagy az afroamerikai férfiak helyzetét a világban.

Az elsőfilmes Tuza-Ritter Bernadett dokumentumfilmje egy Magyarországon rabszolgasorban élő 52 éves nő, Maris helyzetét ábrázolja, aki tíz éve szolgál fizetés nélkül egy magyar családot. Napi húsz órát dolgozik az ételért és szállásért, szabadságát és jogait korlátozzák, méltóságában megalázzák. A film Maris mindennapjait és a szabadulásról szövött tervét mutatja be.

A rendező szerint a modernkori rabszolgaság elfogadhatatlan a 21. században.

Mint közleményében hangsúlyozta: bízik benne, a film nemzetközi fesztiválszereplése révén sokan ébrednek rá, hogy ez a jelenség nemcsak a harmadik világban, hanem mindenhol tapasztalható. "Nem a civilizáció perifériáján forgattam, hanem Európa kellős közepén" - mutatott rá.

A film producere Ugrin Julianna, az Éclipse Film alapítója és Kiss Viki Réka volt. Az alkotás a közelmúltban az Amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (IDFA) debütált.

A Sundance filmfesztiválon száznál is több játékfilm premierjét tekintheti meg a közönség. A nőkkel foglalkozó játékfilmek között látható a Kristen Stewart és Chloe Sevigny részvételével forgatott Lizzie című pszichothriller, a The Miseducation of Cameron Post, amely egy szexualitása miatt terápiára kényszerített lányról szól és a Laura Dernnel forgatott The Tale című produkció is.

A Star Wars-sztár Daisy Ridley egy új filmjét, az Opheliá-t is vetítik, amely a Hamletet női nézőpontból dolgozza fel.

Az afroamerikai férfiak témáját egyebek mellett a Blindspotting című vígjáték és a Sorry to Bother You című disztópia tárgyalja. Mindkét produkciót oaklandi független filmesek készítették.

A dokumentumfilmes mezőnyben amerikai alkotóktól a nők jogaival foglalkozó Seeing Allred című munkát, és egy Hal Ashby-portrét láthatnak a nézők. A dokus premierek között mutatják be az An Independent Sequel és a Going Clear című filmeket, továbbá a néhai Robin Williamsről készült portréfilmet.

Idris Elba rendezői bemutatkozását, a Yardie című filmet is műsorra tűzik Park Cityben. A thriller főhőse egy fiú, aki 1973-ban tanúja lesz, amint fivérét meggyilkolják Jamaicában.A rendezőként jelentkező színészek közül még Ethan Hawke Blaze, Paul Dano Wildlife és Rupert Everett The Happy Prince című munkáját vetítik.