Csaknem 100 éves filmes ereklye került elő

Előkerült Cecil B. DeMille 1923-ban bemutatott Tízparancsolat című filmjének egy díszlete. A egyiptomi jelenetekhez használt, gipszből készült, 130 kilós szfinxfej csaknem száz évet feküdt a homokban.

A kaliforniai Guadalupe-Nipomo dűnéknél találták meg a bibliai mozik pápájának tartott Cecil B. DeMille filmjének díszletét. A Tízparancsolat forgatási helyszínén az 1990-es évek óta kutatnak régészek, eddig is számos filmes relikvia került elő, de eddig ez a lelet a legnagyobb.

A tárgy nem fogható semmihez, amit eddig találtunk. A legnagyobb részét, és nyomokban az eredeti festést is megóvta a homok" – mondta Doug Jenzen, a Guadalupe-Nipomo Dűne Központ igazgatója.



Bár az 1923-as filmet fekete-fehér nyersanyagra forgatták, a Peter Iribe díszlettervező vezetésével készült „fáraóváros" elemeit egytől-egyik vibráló színekre festették. DeMille egyébként is monumentális várost építtetett filmjéhez. A díszletváros homlokzata 12 emeletnyi magas volt, és több mint 200 méter széles.

A film díszleteit évek óta keresi Peter Brosnan rendező, aki 1982-ben egy bárban hallotta az „elsüllyedt város" történetét, és elhatározta, hogy archeológusok segítségével felszínre hozza DeMille filmjének megmaradt díszleteit.

A kutatásról 2016-ban dokumentumfilmet is rendezett The Lost City of Cecil B. DeMille címmel. A film bemutatója után sem maradt abba az ásatás, a felszínre hozott leletekből folyamatosan kiállítást rendez a természeti örökség megóvásáért életre hívott Guapalupe--Nipomo Dűne Központ.