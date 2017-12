A Fox stúdió Dexter Fletchert kérte fel a Bohemian Rhapsody rendezésére, miután a korábbi rendezőt, Bryan Singert hétfőn kidobták a produkcióból.

Noha a stúdió nem kommentálta az esetet, a Variety több forrása úgy tudja, azért kellett Singert elmozdítani, mert a jövő karácsonyra beharangozott Queen-mozi forgatása több ízben is akadozott, mivel Singer elmulasztott megjelenni a forgatáson. Ilyenkor – értesült a Variety – Thomas Newton Sigel operatőr igyekezett ellátni a rendezői feladatokat.

Singer legutóbb a múlt héten tartott hosszabb szünetet – ezt elégelhette meg a stúdió.A kirúgott rendező szerint a stúdió nem akarta elfogadni, hogy az utóbbi időben egyik „halálosan beteg" szülőjének ügyeit kellett intéznie, és az eltávolítása miatt perrel fenyegetőzik.

A Variety úgy tudja, hogy a stábból már korábban is többen panaszkodtak Singer „dilettantizmusára". A 4 X-Men filmet és a Közönséges bűnözők-et is jegyző rendező például összekapott a forgatáson a Freddie Mercury-t alakító Rami Malek-kal.

A Singer helyére belépő Fletcher biztosan jobban kijön majd a színészekkel, mivel maga is színészként kezdte. Első filmszerepét 10 évesen kapta Alan Parker gyerekszereplőkkel forgatott gengszterparódiájában, a Bugsy Malone-ban (1976). Legismertebb alakítása talán „Szappan" figurája, Guy Ritchie A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső című filmjében.

Rendezői karrierje 2011-ben indult, a Wild Bill című bűnügyi komédiával, legutóbbi – harmadik –rendezése a síugró-komédia Eddie, a sas volt.

A Queen-mozit egyébként eredetileg is Fletcher rendezte volna, ám a 2013-ban, még a film előkészületi szakaszában, „kreatív nézeteltérése" támadt Graham King producerrel, és kiszállt a projektből.

A Bohemian Rhapsody létrejötte eddig is kalandos volt: a projektet 2010-ben jelentették be, azóta több színész is szóba került Mercury szerepére (Sacha Baron Cohen, Ben Wishaw), de csak idén nyáron kezdődtek el a forgatási munkálatok.

A film a Queen 15 évére fókuszál, a megalakulástól a híres 1985-ös Live Aid koncertig. A forgatókönyvet A mindenség elmélete írója, Anthony McCarten jegyzi, a Queen tagjait (Malek mellett) Ben Hardy (Roger Taylor), Gwilym Lee (Brian May) és Joseph Mazzello (John Deacon) alakítják majd.