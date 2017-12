2017 legjobb színészei horrorrövidfilmekben szerepelnek

A The New York Times két kritikusa, A. O. Scott és Wesley Morris összeállították a listájukat az év – szerintük – 10 legjobb színészi alakításáról. A lap szerkesztői nem érték be ennyivel, gyorsan forgattak egy-egy minihorrort a színészekkel.

Saoirse Ronan a Lady Bird-ből életre kelt bábút alakít, Jake Gyllenhaal és Nicole Kidman „elátkozott", Timothée Chalamet emberhúst eszik, Andy Serkis meghasonlott bohócként parádézik.

Minden egyes kisfilmet Floria Sigismondi (The Runaways – A rocker csajok) rendezett, és nem sokkal hosszabbak egy percnél, de a The New York Times által kiválasztott színészeknek ennyi idő is elég, hogy bizonyítsák, milyen remek színészek.

Nicole Kidmant a Csábítás és az Egy szent szarvas meggyilkolása című filmekben nyújtott alakítása miatt dícsérték a lap kritikusai.

Timothée Chalamet játszott a Lady Bird-ben és a Call Me by Your Name című drámában, itt kannibált alakít.

Jake Gyllenhaal a Stronger című drámában alakított nagyot a lap kritikusai szerint.

Andy Serkist a Majmok bolygója-sorozat motion capture színművészetéért dícsérték.

Saoirse Ronan jó eséllyel pályázik Oscarra a Lady Bird szerepéért.

Daniel Kaluuya a Tűnj el! című thrillerben játszott nagyott, a lap minihorrorjában ráérős pszichopata.

Daniela Vega A csodálatos asszony (Una mujer fantástica) című chilei drámában nyerte el a kiritkusok tetszését, ezért úgy gondolták, remek vámpír lenne belőle.

A 7 esztendős Brooklynn Prince a Floridai álom-ban remekelt. A J-horrorokat idéző kisfilmben egyenesen démoni.

Tiffany Haddish a Girl's Trip-ben alakított nagyszájú "szörnyeteget". A The New York Times horrorjában csontvázzal táncol.

Cynthia Nixon az Emily Dickinson életét feldolgozó A Quiet Passion-ben tetszett meg a lap kritikusainak. Szellemet csináltak belőle.