Magyarország a Soros-terv útjában van

A kormánypártok szerint példátlan nyomásgyakorlás és zsarolás kezdődött az országgal szemben az Európai Unióban azért, mert Magyarország útjában áll a Soros-tervnek - erről Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője beszélt szombati, budapesti sajtótájékoztatóján.

Hollik István a Fidesz-KDNP pártszövetség nevében azt mondta, az eddiginél is magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a brüsszeli gépezet Magyarországgal szemben. A KDNP képviselője hozzátete: mondvacsinált okokból tartottak meghallgatást a LIBE-bizottságban - amely testület az Európai Unió Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottsága.

Hollik István elmondta: három ügyben is kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarországgal szemben. Ebben támadják a Soros-szervezetek átláthatóságáról, illetve a „Soros-egyetem” törvényes működéséről szóló törvényeket.

A képviselő szerint ezek a döntések felháborítók, mert nyilvánvaló, hogy Brüsszel ezeket nyíltan nyomásgyakorlásra használja. Hollik István kifejtette: ellentétes a józan ésszel a kvótára vonatkozó szabály, amely már nemcsak 1295 menekült befogadásáról szól, hanem felső korlát nélküli betelepítést terveznek. Erről egyébként az Európai Bizottság is kimondta már, hogy csak azért elfogadható, mert ideiglenes jellegű - mondta a KDNP országgyűlési képviselője. Hollik István hangsúlyozta: a civil szervezetek átláthatóságával kapcsolatban a szabályokat a Velencei-bizottság ajánlásai alapján dolgozták ki, az egyetemekkel kapcsolatos törvény pedig arról szól, hogy a külföldi egyetemekre is azonos szabályok vonatkozzanak.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy