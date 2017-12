Itt vannak a Golden Globe-jelölések!

A víz érintése kapta a legtöbb jelölést a 75. alkalommal kiosztásra kerülő Golden Globe-díjra. Guillermo del Toro felnőttmeséjét összesen hét kategóriában jelölték.

A víz érintése többek között esélyes a legjobb dráma, a legjobb rendező, a legjobb színésznő díjára is. A 75. Golden Globe-díjátadóra január 7-én adják át.



A Hollywoodban élő külföldi újságírók (Hollywood Foreign Press Association) díját az Oscar előszobájának is tartják, a HFPA tagjai idén sajnos nem érezték úgy, hogy magyar filmet is beválogassanak a jelöltek közé, holott Enyedi Ildikó filmje a Testről és Lélekről több fontos díjat is elnyert, kezdve a berlini Arany Medvével.

Az idei jelölteket Sharon Stone, Kristen Bell, Alfre Woodward és Garrett Hedlund hirdette ki:

Legjobb film (dráma):

• Dunkirk

• A Pentagon titkai

• A víz érintése

• Szólíts a neveden

• Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb film (vígjáték vagy musical):

• Tűnj el!

• Lady Bird

• Én, Tonya

• The Disaster Artist

• A legnagyobb showman

Legjobb idegen nyelvű film:

• A Fantastic Woman (Chile)

• First They Killed My Father (Kambodzsa)

• In the Fade (Németország-Franciaország)

• Loveless (Oroszország)

• The Square (Svédország)

Legjobb színésznő (dráma):

• Frances McDormand (Három óriásplakát Ebbing határában)

• Sally Hawkins (A víz érintése)

• Meryl Streep (A Pentagon titkai)

• Jessica Chastain (Elit játszma)

• Michelle Williams (A világ összes pénze)

Legjobb színész (dráma):

• Gary Oldman (A legsötétebb óra)

• Daniel Day-Lewis (Fantomszál)

• Timothée Chalamet, (Szólíts a neveden)

• Tom Hanks (A Pentagon titkai)

• Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Legjobb színésznő (musical vagy vígjáték):

• Saoirse Ronan (Lady Bird)

• Margot Robbie (Én, Tonya)

• Judi Dench (Victoria and Abdul)

• Emma Stone (Battle of the Sexes)

• Helen Mirren (The Leisure Seeker)

Legjobb színész (musical vagy vígjáték):

• James Franco (The Disaster Artist)

• Daniel Kaluuya (Tűnj el!)

• Hugh Jackman (A legnagyobb showman)

• Steve Carell (Battle of the Sexes)

• Ansel Elgort (Baby Driver)

Legjobb női mellékszereplő:

• Laurie Metcalf (Lady Bird)

• Allison Janney (Én, Tonya)

• Mary J. Blige (Mudbound)

• Hong Chau (Kicsinyítés)

• Octavia Spencer (A víz érintése)

Legjobb férfi mellékszereplő:

• Sam Rockwell (Három óriásplakát Ebbing határában)

• Richard Jenkins (A víz érintése)

• Willem Dafoe (Floridai álom)

• Armie Hammer (Szólíts a neveden)

• Christopher Plummer (A világ összes pénze)

Legjobb rendező:

• Christopher Nolan (Dunkirk)

• Guillermo del Toro (A víz érintése)

• Steven Spielberg (A Pentagon titka)

• Martin McDonagh (Three Billboards)

• Ridley Scott (A világ összes pénze)

