Pénzt gyűjtenek a Fargo színészének temetésére

December 7-én meghalt Steve Reevis. A feketelábúak törzséhez tartozó színész olyan filmekben játszott, mint a Fargo vagy Kevin Costner 7 Oscarral jutalmazott eposza, a Farkasokkal táncoló.

Az egyelőre ismeretlen okok miatt, egy missouai kórházban meghalt színész családja a GoFundMe közösségi oldalon gyűjt pénzt a temetésre. A vidámabb hangulatú megemlékezéshez eddig több mint háromezer dollárt gyűjtöttek össze a célul kitűzött ötezer dollárból.

A feketelábúak törzséhez tartozó Reevis először az 1988-as Ikrek-ben tűnt fel, később a Farkasokkal táncoló-ban sziú harcos volt, a Last of the Dogmen-ben cheyenne, míg a Fargó-ban ex-bűnöző autószerelőként alakított emlékezeteset.

De játszott a 2005-ös Csontdaráló-ban is. Több tévéfilmben (A szellemfarkas bosszúja) és tévésorozatban is szerepet kapott, hol törzsfőnököt alakított, hol bűnözőt (JAG, Doktor Csont, Walker, a texasi kopó) Utolsó filmszerepét a 2013-ban készült Vadcsapáson-ban játszotta el.