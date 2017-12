Kirk Douglas 101 éves és virul

A hollywoodi ikon, Kirk Douglas december 9-én ünnepelte 101-ik születésnapját. Unokája, Dylan Douglas – Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones fia – fotót tett közzé nagyapjáról az Instagramon.

„Teljes szívemből szeretlek, Papi" – írja Dylan Douglas.

Happy birthday 101 years and still sexy love you with all my heart Pappy Dylan Douglas (@dy1and) által megosztott bejegyzés, 2017. Dec 9., 17:36 PST

A szárcsemete nem először kedveskedik nagyapjának a közösségi oldalakon, tavaly megosztotta a 100 éves nagyapa örömtáncát:

Happy 100th Pappy love you with all my heart❤️ (I swear he's not crazy) Dylan Douglas (@dy1and) által megosztott bejegyzés, 2016. Dec 9., 08:43 PST

Kirk Douglas 1916. december 9-én született, a New York állambeli Amsterdamban, fehérorosz bevándorlók gyermekeként (születési neve: Iszur Danilavics Dzemszki). Nehéz gyermekkora ellenére kiválóan tanult, sportolt, az egyetemen birkózásban és színjátszásban is jeleskedett. New Yorkban az Amerikai Színművészeti Akadémia diákja volt, közben több mint ötven különböző munkahelyen dolgozott, hogy előteremtse a tandíjat.

A második világháború után indult be a karrierje, az ötvenes-hatvanas években egyike volt a legnagyobb mozis ikonoknak. Olyan klasszikusokban játszott, mint a A nagy karnevál (1951), Újra szól a hatlövetű (1957) vagy A nap szerelmese (1956), amiért Oscarra is jelölték.

1957-ben ő alakította Dax ezredest Stanley Kubrick A dicsőség ösvényei című pacifista háborús drámájában. A színésznek annyira megtetszett a rendező minden részletre kiterjedő, aprólékos munkamódszere, hogy a Douglas producerkedésével tető alá hozott Spartacus című filmhez Kubrickot kérte fel rendezőnek.

A rendező ennél a filmnél is igazán precíz volt, sőt, a fáma szerint annyira nem tetszett neki Russell Metty operatőr ténykedése, hogy inkább megkérte, üljön le, majd ő fotografálja a filmet. Kubrick pompás munkát végzett, a film operatőri Oscart nyert, amit Metty vett át, abban a tudatban, hogy a díjjal voltaképpen nem is az ő munkáját ismerték el.

Kirk Douglas sem nyert színészi Oscart, amire összesen háromszor jelölték.1996-ban aranyszoborral ismerték el 50 éves filmipari ténykedését, azt, hogy ennyi időn át „kreatív és erkölcsi motorja volt a filmes közösségnek". A díjat csak nehezen tudta megköszönni, ugyanis a ceremónia előtt nem sokkal súlyos stroke-ot szenvedett, ami csökkentette a beszédkészségét.Noha azóta is nehezebben formálja a szavakat, egészen 2008-ig kamerák elé állt. A 2003-as Túl nagy család című filmben a fiával Michael Douglas-szal és az unokájával Cameronnal együtt játszott, sőt, a filmbéli feleségét, ex-neje (Michael Douglas édesanyja) Diana Douglas alakította.