Negyven éve lett Travoltából hímpáva

Negyven éve, 1977. december 14-én mutatták be az amerikai mozik John Badham diszkófilmjét. A Szombat esti láz nem csupán a mozikban aratott nagy sikert: a Bee Gees közreműködésével készült soundtrack a mai napig az egyik legsikeresebb filmzenei album.

Negyven esztendős a film, ami nem csupán a nézőket, de John Travolta karrierjét is felpörgette. Tony Manero szerepében Travolta megalapozott annak a karakternek, amit később a Grease-ben is hozott, és aminek mintegy nosztalgikus paródiáját adta a Ponyvaregény híres táncjelenetében.

A 19 éves olasz-amerikai Tony Manero egész héten egy brooklyni festékboltban gürcöl, s bár kifejezetten ért a vásárlók nyelvén, egyetlen dolog izgatja igazán. A hétvégi buli, ahol kiszakadhat a szürke hétköznapokból. Törzshelye a – Stanley Kubrick filmje után elnevezett – 2001 Odyssey diszkó: magabiztos fellépése és tánctudása miatt a táncparketten egyértelműen ő a király. A diszkóban ismeri meg Stephanie-t is (Karen Lynn Gorney), akivel egy idő után nem csak a táncban, de a szerelemben is egymásra hangolódnak.

A brooklyni fiatalok alkohollal és drogokkal felpörgetett, tragédiáktól sem mentes diszkótombolását bemutató film alapjául egy 1976-os, a New York Magazine-ban megjelent cikk szolgált. A Tribal Rites of the New Saturday Night című cikket a brit Nick Cohn rock-újságíró írta, aki a film huszadik évfordulóján beismerte, hogy riportja részben fiktív elemeket tartalmazott. Cohn azt a feladatot kapta szerkesztőjétől, hogy térképezze fel az új divathullámot, írjon riportot a diszkók világáról. Az akkoriban az Egyesült Államokba érkezett Cohn ellátogatott a 2001 Odyssey klubba, de már a hely előtt szemtanúja volt egy verekedésnek, ráadásul az egyik kakaskodó részeg srác le is hányta Cohn cipőjét.

Ez el is vette az újságíró kedvét a további terepmunkától, s bár még visszalátogatott a diszkóba, a mélyebb anyaggyűjtést áthidalta korábbi tapasztalatainak átemelésével. Az amerikai munkásosztály diszkólázban égő szubkultúrájáról szóló riportjának hőseit így leginkább brit és észak-ír ismerőseiről mintázta, akik ráadásul egy korábbi zenei áramlat, a beat idején adták ki magukból a fáradt gőzt.

A Szombat esti láz mindenesetre így is hitelesnek bizonyult: a korabeli kritikák kiemelték, hogy nem pusztán a táncjelenetek voltak lenyűgözőek, de Jason Badham hihetően rajzolta meg a fiatalok társadalmi hátterét, a szombat esti csillogással éles kontrasztban álló szürke hétköznapokat is.

A korábban csak kisebb film- és sorozatszerepekben feltűnő Travolta hímpávás csípőmozgásával, ártatlanul csábító tekintetével egy csapásra megszeretette a színészt a nézőkkel, és az Amerikai Filmakadémiával is: Oscar-díjra jelölték a legjobb férfi főszereplő kategóriájában. A szerep rajta is ragadt: 1978-ban, a Grease Danny Zukojaként hasonló karaktert hozott, 1983-ban pedig a Szombat esti láz folytatásában, a Sylvester Stallone rendezésében készült Életben maradni-ban ismét eljátszotta Tony Manero szerepét.

A Szombat esti lázban egyébként villanásnyi szerepekre feltűnt Travolta édesanyja és nővére is.

A film nemcsak Travolta, de a diszkózene népszerűségének is jót tett. A film zenei albuma a mai napig ott van minden idők egyik legtöbb példányban elkelt filmlemezei között. A főleg Bee Gees dalokat – de mások zenéit, például Kool & the Gang és David Shire számokat is – tartalmazó album 24 héten át vezette az amerikai listákat, a Billboard listájáról pedig csak 120 hét után, 1980-ban került le. Igaz, ez volt az első olyan zenei lemez, amelyet a film premierje előtt piacra dobtak – ez a film közönségvonzását is nagyban segítette.

A film töretlen népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy a legendás diszkót, a brooklyni Bay Bridge-ben működött 2001 Odyssey-t egyetlen éjszakára ismét megnyitják a nosztalgiára vágyók előtt. A diszkókorszak leáldozásával a 2001-et is bezárták, ma kínai étterem működött a helyén. Egy lelkes rajongó azonban 200 ezer dollárt költött arra, hogy az eredeti helyén, régi pompájában ismét megnyissa kapuit a 2001 Odyssey. A helyi fiataloknak ingyenes a belépés, ráadásul a megnyitóra sikerült megnyerni a Szombat esti láz főszereplőnőjét, Karen Gorney-t is.