Salma Hayek: Harvey Weinstein meg akart ölni

Salma Hayek a The New York Times-ban megjelent írásában mesélt arról, hogy Harvey Weinstein őt is évek óta zaklatta, sőt halálosan meg is fenyegette. A színésznő szerint a producer tárgyként bánt a nőkkel.

Harvey Weinstein szenvedélyes mozibarát, kockázatvállaló, filmes tehetségek felkarolója, szerető családapa – és szörnyeteg volt" – kezdi Salma Hayek a szerdán, a The New York Times-ban megjelent írását.

A színésznő beszámol arról, miért várt eddig azzal, hogy megszólaljon az őt is érintő hollywoodi zaklatási ügyben. Hayek próbálta kimosni az agyából a vele történteket, de leginkább igyekezett védeni saját magát attól, hogy kellemetlen kérdésekre kelljen válaszolnia, leginkább a szeretteinek.

Most viszont úgy érezte, meg kell ossza a nyilvánossággal a saját Weinstein-traumáját.

Bár folyamatosan és következetesen visszautasította a producer „közeledését", Hayek arról számol be, hogy Weinstein soha nem akarta felfogni, mit jelent az, hogy nemet mondanak neki. A producer a masszázstól az orális szexig különböző ajánlatokkal bombázta a színésznőt, és az elutasításoktól egyre agresszívabbá vált.

Meg foglak ölni! Ne hidd, hogy nem vagyok rá képes" – idézi fel Hayek a visszautasított Weinstein egyik legdurvább kirohanását.

A színésznő „vallomásában" részletesen beszámol a Frida című, 2002-es film forgatási körülményeiről. A filmben Hayek Frida Kahlo mexikói festőnőt alakította. A forgatáson produceri minőségében jelen lévő Weinstein állítólag folyamatosan azt kifogásolta, hogy hiányzik Hayek figurájából az erotika, ezért több mezítelenséget és szexet követelt.



Azt mondta, a Miramax akkor vállalja fel a filmet, ha forgatnak hozzá egy leszbikus szexjelenetet Ashley Juddal, és ha Hayek meztelen teste teljes egészében látszik.A film érdekében mindkét színésznő igent mondott a szexjelenetre, amiről Hayek most azt állítja, semmit sem tett hozzá a dramaturgiához, azaz felesleges volt, és csupán a producer vágyainak kielégítését szolgálta. Hayek úgy emlékszik, annyira rosszul lett attól, hogy mégis rávették arra, hogy eleget tegyen Weinstein egyik szexuális perverziójának, a kukkolásnak, hogy a jelenet felvétele előtt hányingerrel és sírógörccsel küszködött.

A filmért Salma Hayek Oscar-jelölést kapott, Weinstein mégsem kínált ezután több főszerepet a színésznőnek.Weinstein azóta szóvivőjén keresztül cáfolta Hayek állításait, mondván azokból egy szó sem igaz. A nyilatkozat kitér a Frida forgatására is: Weinstein szerint szó sem volt arról, hogy rá kellett beszélni a színésznőt a nevezetes jelenetre. Weinstein azt is felemlegeti, hogy mindent megtett Hayek sikeréért, a Frida esetében a sokkal népszerűbb Jenifer Lopezt ejtették, hogy Hayek megkapja a szerepet.