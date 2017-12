A színész, aki bíbor akart lenni

A karakterszínészeknél gyakran megesik, hogy nem tanuljuk meg a nevüket. Lehet, hogy a Steve Buscemi név sokaknak nem cseng ismerősen. De elég csak annyit mondani, hogy ő az a Kutyaszorítóban című Tarantino-filmben, aki nem akar Mr. Pink lenni (inkább Mr. Purple), és elvből nem ad borravalót. Ő az, aki a Desperado elején bejön a kocsmába, és hosszan mesél. Ő az a Con Air – A fegyencjárat című filmben, aki olyan rettenetesen beteg lelkű sorozatgyilkos, hogy külön ketrecben tartva védik tőle a legkeményebb bűnözőket is. Ő a botcsinálta emberrabló a Fargóban, aki a faaprítóban végzi.

Steve Buscemi pályája nem indult könnyen, aztán kitört a furcsa kinézetű karakterszínész szerepéből, ha sztár nem is, de főszerepeket játszó színész, sőt forgatókönyvíró és rendező lett. Hosszú utat járt be. Fokozatosan jutott el onnan, hogy nem tudott megélni a színészetből, odáig, hogy az általa játszott figura egy tévésorozat központi szereplője. A villanásnyira feltűnő fura alakból addig, hogy komoly arcán hosszan időzzön a kamera.

Steve Buscemi olasz apától és ír anyától született Brooklyban, ahol a mai napig is él családjával. Nagyon neves helyen tanulta a színészetet, az Actors Studio legendás intézmény. A modern színészképzés módszertanának megalapozója az orosz Sztanyiszlavszkij volt a 20. század elején, az ő alapvetését fejlesztették többen tovább Amerikában. Lee Strasberg (1901–1982) olyan színészek tanára volt, mint például Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, és még nagyon hosszan lehetne sorolni a neveket. Magának Lee Starsbergnek a leghíresebb alakítása a Keresztapa 2-ben Hyman Roth, az ártalmatlannak látszó öregember, aki csak üldögél floridai házában, és tévét néz. Valójában pedig a háttérből ő mozgatja a szálakat a maffia világában.

De hiába volt a jó képzés, a siker csak fokozatosan jött meg. 1980 és 1984 között Steve Buscemi New Yorkban volt tűzoltó. 2001-ben pedig önkéntesként dolgozott a régi egysége tagjaként az összedőlt ikertornyoknál, és felbukkant az erről szóló dokumentumfilmben is. Ahogy tűzoltókról szóló dokumentumfilmben is szerepelt, és valószínűleg ő lett a leghíresebb New York-i tűzoltó. Aztán megjöttek a felkérések, először tévésorozatokban, aztán mozifilmekben is egyre jelentősebb szerepeket kapott. Felfedezték maguknak a Coen-testvérek, akik a filmjeikbe jól be tudták illeszteni Steve Buscemi groteszk karakterét és fanyar humorát: A halál keresztútján, Hollywoodi lidércnyomás, A nagy Lebowski, A nagy ugrás, Fargo. Ugyanúgy passzolt bohócalkata Adam Sandler vígjátékaihoz: Pancserock, Apafej, Nászok ásza, A kismenő, Férj és férj, Nagyfiúk 1-2.

Steve Buscemit egyre több neves rendező hívta különböző filmekbe, amelyikben többé-kevésbé ugyanazt a „flúgos" figurát várták tőle. Rábeszélték, hogy legyen rózsaszín még akkor is, ha ő más színt választott volna: Mistery Train, Halott ember (Jim Jarmusch), Gyilkos nap (Philip Kaufman), Menekülés Los Angelesből (John Carpenter), Armageddon, A sziget (Michael Bay), 28 nap (Betty Thomas), Nagy hal (Tim Burton).

Viszont annak ellenére, hogy esendő figurákat, „lúzereket" játszott, és kifejezetten foglalkoztatott színésznek számít, belevágott a rendezésbe is, hogy ő mondja meg, ki milyen színű legyen. A saját maga által írt és rendezett filmekben többnyire szerepet is osztott magára. A vígjátékok sorából (Bárbajnokok, Facér Jimmy, Interjú) kilóg egy kőkemény börtönfilm, az Állati kiképzés. Több részt rendezett a Jackie nővér, illetve a Maffiózók című sorozatokban, az utóbbiban játszott is.

Mint a jó bohócok általában, Steve Buscemi is tud komoly szerepeket játszani, hiszen ezekben ugyanaz az erény, a pontosság szintén fontos. És ő azért jó bohóc, mert kiválóan időzít minden gesztust: a nevettetésnek a tempó és a ritmus a titka. Egyébként pedig ha sminkkel és grimaszokkal nem erősíti fel finoman szólva furcsa arcberendezését, akkor Steve Buscemi meg tud jelenni úgy egy filmben, hogy szinte rá sem lehet ismerni. A 2001-ben készült A szürke zóna című film, ami ugyanúgy dr. Nyiszli Miklós emlékiratait dolgozza fel, mint a Saul fia, és a Sonderkommando fellázadásáról szól. Ebben a nyomasztó hangulatú lágerfilmben Steve Buscemi egy teljesen másik oldaláról mutatkozik be, mint a legtöbb filmjében.



Aztán 2010-ben egy egész sorozat első számú szerepét kapta meg a vezető producer Martin Scorsesétől. A Gengszterkorzó nem vígjáték, és Steve Buscemi sem humoros figurát játszik benne, hanem azt az embert, aki vaskézzel irányítja Atlantic Cityt a szesztilalom éveiben. A sorozat öt évadot, összesen 56 részt ért meg. Legközelebb Steve Buscemit a magyar mozikban a Sztálin halála című fekete humorú filmben láthatjuk, ahol Hruscsovot játssza majd.