Terrortámadásról szól Clint Eastwood új filmje

Megtörtént esetet dolgoz fel Clint Eastwood legújabb rendezése A párizsi vonat (The 15:17 to Paris). 2015 augusztusában egy Brüsszelből Párizsba tartó vonaton lövöldözni kezdett egy terrorista. A vonaton utazott két amerikai katona és egy gyerekkori barátjuk, akik szembe szálltak a támadóval.

2015 augusztusában egy állig felfegyerzett terrorista szállt fel a Brüsszelből Párizsba tartó gyorsvonatra. Két szabadságos amerikai katona és a barátjuk azonban az első lövések eldördülése után közbevettete magát, és megakadályozta, hogy nagyobb baj történjen. A hétköznapi hősök Clint Eatwood kedvenc témái: nem csoda, hogy a 87 éves színész-rendező azonnal lecsapott a történere, és A párizsi vonat címen izgalmas filmet készített belőle.De a film nemcsak története miatt izgalmas. A rendező filmezés közben is szereti a kockázatot, és a három igazi hőst (Anthony Sadler, Alek Skarlatos és Spencer Stone) kérte fel filmje főszerepére – és ha már így alakult, az egykori vonat utasai közül is jó néhányan saját magukat játsszák.



Nagyon sokan le akartak beszélni erről. De én nagyon hosszan kerestem a jó színészt, találkoztam is sok tehetséges fiatallal, akik kiválóan megcsinálták volna, amit kérek tőlük. De én ezeknek a fiúknak az arcát kerestem. A hitelességüket. Úgyhogy bátran (vagy felelőtlenül) döntöttem, ők meg nagyon lelkesen belementek. De még az a pár is játszik a filmben, amely férfitagjának keresztüllőtték a torkát, és majdnem meghalt. Neki igazi katarzis volt, hogy újraélhette, ami történt. Szerintem, a nézőnek is az lesz."

-- mondta a forgatásról a rendező.

A film amerikai premierje februárban lesz, és március 15-én érkezik a magyar mozikba.