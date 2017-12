Dustin Hoffmant újabb három nő vádolja szexuális zaklatással. Egyikük ráadásul csak 16 éves volt az állítólagos incidens idején.

Az újabb vádak a Variety-ben jelentek meg, a lap cikke szerint Cori Thomas – aki a színész lányának gimnáziumi osztálytársa volt – egy New York-i hotelszobában élt át kellemetlen perceket, Melissa Kestert és egy egyelőre névtelen nőt pedig az Ishtar forgatásán molesztálhatott Hoffman a vádak szerint. Az anonimitást élvező nő állítása szerint a színész addig manipulálta, amíg lefeküdt vele.

Dustin Hoffman lányának gimnáziumi osztálytársa, Cori Thomas a Variety cikkében azt állítja, hogy a színész 1980-ban zaklatta őt. Az eset idején Thomas 16 éves volt, és mivel szeretett volna színésznő lenni, nagyon megörült, hogy a színésszel és annak lányával, Karinával együtt töltheti a vasárnap délutánt. Thomas szerint Hoffman még könyvet is vásárolt neki és együtt is ebédeltek, majd az épp válófélben lévő színész megmutatta a lányoknak a Central Park közelében vásárolt lakását. Mivel a lakást a színész felújítatta, átmenetileg egy manhattani hotelszobában lakott – közel ahhoz a házhoz, ahol egykor feleségével és Karinával élt.

Az eredeti tervek szerint a lányt a szülei (Thomas apja ENSZ-nagykövet volt) az étteremnél vették volna fel, de Hoffman azt javasolta, inkább várják meg őket a hotelben. Nem sokkal később, hogy a szállodába érkeztek, a színész hazaküldte a lányát, amin Thomas nem is csodálkozott különösebben.

Másnap iskola volt, és még leckét kellett írnia. Szóval elment, és én kettesben maradtam Hoffmannal" – meséli Thomas.

Kisvártatva Hoffman elment zuhanyozni, a lány még ekkor sem fogott gyanút, türelmesen várta a szüleit. Amikor a színész kilépett a fürdőszobából, a dereka köré tekert törölközőt leeresztette a padlóra.

Ott állt meztelenül. Azt hiszem, majdnem elájultam. Ez volt az első alkalom, hogy mezítelen férfit láttam. Hallra rémültem, azt sem tudtam, mit tegyek. Ő pedig élvezte a helyzetet. Csak állt ott és bámult" – állítja a nő.

Hoffman végül felvett egy köntöst és leült az ágyra, majd arra kérte a lányt, hogy masszírozza meg a lábát. A rémült Thomas eleget tett a kérésnek.

Nem tudtam mit kell tenni egy ilyen helyzetbe. Nem tudtam, hogy nemet is mondhatok, ezért megtettem, amit kért. És közben folyamatosan azzal bombázott: Meztelen vagyok. Akarod látni?" – mondja Thomas, aki szerint a férfi rendkívül szuggesztív módon provokálta, és csak az mentette meg a lehetséges folytatástól, hogy megszólalt a szobában a telefon.

Az anyja hívta a portáról. A lány élt a lehetőséggel és elmenekült. Thomas szerint annyira sokkolta az élmény, hogy akkor nem tudott beszámolni a történtekről még az édesanyjának sem, holott a nő megérezhetett valamit, mert hazafelé folyamatosan faggatta a lányát.

Thomas sokáig nem beszélt az esetről senkinek. Hét évvel később, a lánya születése után mesélte csak el egyik rokonának, aki a Variety érdeklődésére ezt meg is erősítette.Ugyancsak szexuális zaklatással vádolja Dustin Hoffmant Melissa Kester, aki az Ishtar című film forgatása idején, 1987-ben találkozott a színésszel. Kester akkoriban egy olyan férfival járt, aki a film zenéjén dolgozott, őt látogatta a nő a Malibu stúdióban. Itt találkozott Hoffmannal, aki épp a film dalainak éneksávját vette fel.

A zaklatás előtt kétszer is beszélgettek, akkor kifejezetten udvarias volt a színész, igaz, többen is jelen voltak. A harmadik találkozáskor Hoffman épp egy süketszobában dolgozott – a fülkét egy üvegablak választotta el a vezérlőteremtől, ahol a nő barátja és egy másik hangmérnök ültek. Kester csak deréktól felfelé látta Hoffmant, aki, mivel nem ment neki a munka, kérte, hogy küldjék be hozzá a nőt, hátha inspirálni tudja.

Kester és a két férfi sem gondolt semmi rosszra, ám amikor a nő belépett a süketszobába, Hoffman a nőt az ablakhoz állította, és hátulról benyúlt a nő bugyijába.

Belémnyúlt. És a legrosszabb, hogy teljesen lefagytam, nem tudtam, mit tegyek. Csak álltam ott. Sokkoló, amikor ilyesmi történik veled" – mondja Kester, aki szerint majdnem fél percig álltak így, majd miután Hoffman befejezte a munkát, kirohant a fülkéből.

A nő hosszan sírt a mosdóban, de az esetről sokáig nem beszélt senkinek, még a barátjának sem. Egy ismerősének annyit mondott, hogy a színész próbálkozott nála, de részleteket nem mondott neki sem. Ezt a személyt is megkereste a Variety, aki megerősítette a lapnak, hogy beszéltek a nővel Hoffmanról. Kester szerint Hoffman az eset után többször is kereste telefonon és randevúra hívta, amit a nő visszautasított.

A harmadik friss vádló is azt állítja, Hoffman az Ishtar forgatásán zaklatta. Az eset idején 22 éves nő a Variety-tól névtelenséget kért. Állítása szerint kisebb szerepet játszott az Ishtar-ban, a színész ekkor nézte ki magának. Hoffman meghívta a forgatás záróbulijára, ahol a nő többször észrevette, hogy a színész őt figyeli. Hajnalban együtt távoztak egy limuzinnal, ahol rajtuk kívül még féltucat ember ült, de a nő szerint ez nem zavarta Hoffmant: mindenki előtt benyúlt a nő lába közé.

A nő nem mert ellenkezni, annyira lefagyott.Miután a limuzin megállt a nő apartmanja előtt, Hoffman 20 dollárt adott neki, azzal az utasítással, hogy menjen a színész San Remo-i hotelszobájába.

A gyermekkorában szexuális abúzust átélt nő azt állítja, Hoffman utasításainak és manipulációjának engedelmeskedve lefeküdt a színésszel. S bár a limuzinban történteket egyértelműen szexuális zaklatásnak tartja, a hotelszobai kalanddal kapcsolatban nem ennyire biztos,

A november óta a szexuális zaklatási ügyek kereszttüzébe került Dustin Hoffman az ügyvédjein keresztül mindhárom vádat visszautasította.