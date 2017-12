A Reszkessetek, betörők! 1990-ben indult hódító útjára. Már a bemutatásakor hatalmas siker volt: a Chris Columbus rendezésében 18 millió dollárból készült film már a nyitóhétvégén behozta gyártási költségeit. Hosszú ideig ez a film volt a legnagyobb kasszasiker a vígjátékok között: világszerte 477 millió dollárt termelt, ebből 286 milliót hazájában. Persze nem a számok miatt szeretjük: klasszikus mese, amelyben a jó győz a rossz felett, mindez mai napig élvezhető humorral, emberséggel. Egyszerre szellemes és egyszerre gyönyörű, nagyon vidám és nagyon okos karácsonyi történet. Idén a TV2-n lehet megnézni, szenteste az első részt, karácsony első napján pedig a másodikat.

A Reszkessetek, betörők! története voltaképp igen egyszerű – és éppen ezért is élvezhető a mai napig. Adott egy nyolcéves kisfiú, Kevin McCallister, a család „szégyene", akit minden rokona, főleg a gyerekek folyamatosan piszkálnak, és aki ezért azt kívánja, bárcsak eltűnne a teljes család. Kívánsága valóra is válik, mivel a McCallisterek épp Párizsba készülnek karácsonyi vakációra, és a nagy kapkodásban otthon felejtik a kis Kevint. A kisfiú persze először élvezi a helyzetet, majd később egyre inkább hiányozni kezd a családja, főleg amikor a háznál felbukkan két betörő. Ők viszont arra nem számítanak, hogy a kisfiú képes felvenni velük a harcot.

A film producere és forgatókönyvírója, John Hughes állítólag kilenc nap alatt írta meg a szkriptet. A kiinduló ötlet egy családi nyaralás után pattant ki az agyából: vajon mi lett volna, ha véletlenül otthon felejtik az egyik gyermeküket?

A személyes aggodalomból fakadó kiindulópont mellett azért bőven alapozott klasszikus előzményekre is. A két gonosztevő kárára elkövetett „erőszak" harsány humorral eleveníti fel a húszas évek burleszkhagyományait, az ún. slapstick comedyt, miközben maga az alaphelyzet több népmesét, de minimum A három kismalac és a farkast megidézi. De a Kevin magára találását és karakterfejlődését (azaz, hogy eljut odáig, hogy muszáj beilleszkednie a családba) beindító, valóra válni látszó kívánság egy másik karácsonyi filmből is ismerős lehet.

Ha van klasszikus karácsonyi film, ami – legalábbis Amerikában – népszerűbb a Reszkessetek, betörők!-nél, akkor az Frank Capra 1946-ban készült Az élet csodaszép című drámája. Ebben is van némi humor, de sokkal komorabb képet fest egy ostoba kívánságot követően: George Bailey karácsony este úgy érzi, értelmetlenné vált az élete, az általa vezetett takarékpénztár a csőd szélén áll, és csak az öngyilkosság lehet számára megoldás. A mennyben felfigyelnek a férfira, és leküldik hozzá a szárnyakra áhítozó angyalt, Clarence-t, aki megmutatja Bailey-nek, milyen sivár hely lett volna a város nélküle.

Az élet csodaszép olyannyira megkerülhetetlen alapköve az amerikai karácsonynak – és hivatkozási pontja a Reszkessetek, betörők!-nek –, hogy Columbus és Hughes nemcsak merített annak „mi lenne, ha" alapötletéből, de hivatkozik is rá, tiszteleg előtte. A párizsi hotelszobában a gyerekek ezt a filmet nézik a tévén, és szörnyülködnek, mert egy mukkot sem értenek franciául.

A tények kedvéért: amikor Frank Capra filmjét bemutatták a mozikban, óriási bukás volt. A kritikusok elmeszelték, a közönséget nem izgatta. Egészen addig elfeledett alkotás volt, amíg egy adminisztrációs hiba következtében a műsorszórási jogok szabaddá váltak, és nem volt olyan tévécsatorna, amelyik ne akart volna ingyen karácsonyi filmet sugározni az év egyik legnagyobb nézettséget hozó időszakában.

A film másik „klasszikusát", a Szennyes lelkű angyalok-at viszont kifejezetten a Reszkessetek, betörők! kedvéért forgatták. Márpedig a karácsonyi komédia legidézettebb mondatai (például: „Tartsd meg az aprót, te mocskos állat!” ) ebből, a filmen belüli, nem létező filmből származnak.

A Reszkessetek, betörők! sikeréhez persze nemcsak az egyszerűségében nagyszerű történet, a jó poénok, de a kiváló karakterek is hozzátettek. Macaulay Culkin kiváló választásnak, szerethető főhősnek bizonyult. Igaz, Hughes eleve rá írta a szerepet, ugyanis korábban együtt dolgoztak a Belevaló papapótló forgatásán, és amikor Hughes a forgatókönyvet írta, olyan kisfiút képzelt el Kevin szerepére, mint Culkin. Ennek ellenére a Reszkessetek, betörők! előkészületeikor Chris Columbus rendező még vagy kétszáz másik gyereket is meghallgatott mielőtt Hughes javaslatainak megfelelően kipróbálta volna Macaulay Culkint.

Ráadásul rögvest két Culkin is bekerült a filmbe: a folyton bepisilő Fullert Kieran Cukin, Macaulay öccse alakítja.

A betörő Harry szerepére viszont eredetileg Robert De Nirót szemelték ki, ám visszautasította, így egy másik legendás gengszterszínész, az Oscar-díjas Joe Pesci kapta meg – akire állítólag többször rá kellett szólni a forgatási szünetekben, ugyanis nem volt hozzászokva a gyerekszínészekhez, ezért megállás nélkül káromkodott.

A Reszkessetek, betörők! a nagy sikerre való tekintettel négy folytatást is kapott, ebből a második még az eredeti szereposztással készült, és szintén Chris Columbus rendezésében. Itt Kevin kalandjai New Yorkban folytatódnak. Ez a rész is szép anyagi sikereket ért el (a második legnézettebb film volt 1992-ben), de a harmadik részre Hughes már nem tudta rábeszélni az eredeti stábot.

A Reszkessetek betörők 2 – Elveszve New Yorkban ráadásul kerek évfordulót ünnepel: Magyarországon 1992. december 18-án mutatták be a mozik.